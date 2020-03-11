​Индия запретила въезд туристам из-за коронавируса

Индийские власти решили приостановить до 15 апреля действие туристических и других виз, за исключением дипломатических, официальных и рабочих, пишет Hindustan Times.

Все приезжие, в том числе возвращающиеся из-за рубежа граждане Индии, должны будут провести две недели на карантине, если они посещали Китай, Италию, Иран, Корею, Францию, Испанию или Германию после 15 февраля.

Такими действиями индийские власти пытаются предотвратить завоз коронавируса из-за границы

"Индии пришлось принять жесткое решение, чтобы отбить охоту от необязательных путешествий и прекратить завоз случаев COVID-19. Путешественникам это может доставлять неудобства, и я прошу извинения за это. Но здоровье 1,35 млрд граждан важнее. Усиленный скрининг, карантин и изоляция все еще могут остановить распространение Sars-Cov-2 в нашей стране", - считает министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.

Несмотря на огромное население, в Индии пока что выявили только 60 случаев COVID-19. Около 30 тысяч человек, которые контактировали с больными, находятся под наблюдением.