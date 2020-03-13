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УЕФА перенесет Евро на 2021 год, - Lequipe

Европейский футбольный Форум может быть перенесен.

УЕФА перенесет Евро на 2021 год, - Lequipe

Накануне УЕФА на своем официальном сайте объявил, что на следующей неделе в формате видеоконференции состоится встреча со всеми федерациями Европы, где будут обсуждать возможность переноса, или даже отмены Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

По информации ведущего французского спортивного издания Lequipe, предварительный план - перенести Евро на 2021 год.

Перенос на год позволит УЕФА как следует подготовиться к полноценному проведению турнира.

В тоже время, издание утверждает, что текущие розыгрыши ЛЧ и ЛЕ будут отменены.

Напомним, что на Евро-2020 отобралась и сборная Украины.

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