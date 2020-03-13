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Матчи Английской Премьер-Лиги пройдут без зрителей

Правительство разработало кризисный план.

Матчи Английской Премьер-Лиги пройдут без зрителей

Английский футбольный сезон не будет досрочно окончен из-за коронавируса, однако клубам предстоит доигрывать кампанию без зрителей, сообщает fapl.ru, со ссылкой на The Times.

Футбольные чиновники совместно с властями составили кризисный план, который будет приведен в исполнение, как только количество заболевших COVID-19 в Великобритании превысит 500 человек.

Отметим, на прошлый вечер это количество составляло 590.

Английская Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA сошлись на том, что оставшиеся матчи сезона во всех дивизионах будут сыграны на пустых стадионах.

Все обладатели сезонных абонементов и билетов на отдельные матчи в АПЛ смогут бесплатно посмотреть онлайн-трансляции из своих домов. При этом трансляции из баров будут запрещены, дабы предотвратить массовые скопления людей.

Напомним, лондонский "Арсенал" поместил своих игроков на карантин, из-за чего перенесенный матч АПЛ с "Манчестер Сити" был отменен.

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