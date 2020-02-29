Клуб Английской Премьер-Лиги запретил рукопожатие из-за коронавируса

Фото: EPA/UPG Стив Брюс (слева) и Брендан Роджерс

Главный тренер клуба Английской Премьер-Лиги - "Ньюкасла" Стив Брюс рассказал, что на базе его клуба в "Дарсли Парк" отныне запрещены рукопожатия из-за опасений заболевания коронвирусом.

Накануне "сорокам" пришлось отменить традиционный ритуал, когда игроки и персонал здороваются друг с другом через рукопожатие. Это стало своего рода мерой предосторожности против распространяющейся болезни.

"Здесь у нас есть ритуал: каждое утро мы жмем друг другу руки. Но по совету докторов мы перестали делать это", - цитирует Брюса Sky Sports.

"Слава Богу, здесь у нас есть великолепный доктор, и он будет держать нас в курсе того, как нам быть. Как и все, мы прилипли к экранам телевизора и следим за распространением коронавируса. Надеюсь, ситуация в этой стране не ухудшится", - отметил главный тренер "Ньюкасла".