"Ливерпуль" рискует остаться без титула: чемпионат Англии может быть остановлен

Нет гарантии, что "Ливерпуль" будет коронован чемпионом.

"Ливерпуль" может не получить свой первый в истории титул чемпиона Английской Премьер-Лиги, если сезон чемпионата Англии будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.

Быстрое распространение коронавируса повысило вероятность того, что правительство Великобритании отдаст распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в стране на более чем два месяца, что может означать, что некоторые матчи никогда не будут сыграны, с учетом того, что в мае уже начнется подготовка национальных команд к Евро-2020.

В случае остановки сезона в АПЛ, скорее всего, состоялись бы переговоры, чтобы определить, будут прежние результаты приостановлены, останутся в силе или вся кампания будет признана недействительной.

Если все матчи оставшегося сезона будут отменены, то в любом случае придется принимать решение о том, какие клубы попадут в еврокубки.

Подобная ситуация может распространиться и на клубы, занимающие последние три места в АПЛ – на данный момент эти позиции занимают "Вест Хэм", "Уотфорд" и "Норвич".

Какие бы меры ни приняло руководство лиги, нельзя исключать, что клубы будут оспаривать решение.

Этот процесс может затянуться.

Отметим, для досрочного завоевания титула "красным" достаточно одержать 4 победы.