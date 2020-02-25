Евро-2020 может быть отменен или перенесен

УЕФА не исключил возможности отмены или переноса Евро-2020, а также остановки национальных чемпионатов.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что европейские турниры, в том числе национальные чемпионаты, матчи еврокубков, а также Евро-2020, могут быть прерваны, перенесены или отменены в том случае, если ситуация с распространением коронавируса будет продолжать ухудшаться.

"Мы следим за развитием дел и ждем. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране.

Мы стараемся не останавливать турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится", - цитирует Уву sport24.ru, ссылаясь на Rai Radio 1 Sport.

Евро-2020 должен пройти в 12 странах, а первый матч запланирован в Риме на 12 июня.

На данный момент в Италии наблюдается вспышка коронавируса, число заболевших превысило 220 человек - это наивысший показатель в Европе. В связи с этим 6 матчей 26-го тура Серии А пройдут при пустых трибунах.