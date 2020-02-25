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В этом году Усик не сможет драться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе, - промоутер

Эдди Хирн назвал планы Энтони Джошуа на следующие три боя.

В этом году Усик не сможет драться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе, - промоутер
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Фото: boxingscene.com

Неожиданная победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером кардинально перевернула планы боев в супертяжелом весе.

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн, который также является со-промоутером Александра Усика, рассказал, каким видит ближайшее будущее своей главной звезды Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Сначала британцу предстоит защита пояса IBF с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО). После этого Джошуа должен встретиться с Фьюри (30-0-1, 21 КО), если тот победит Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и в третьем поединке. Отметим, в контракте Деонтея на бой против Тайсона присутствовала опция проведения третьего боя, в случае, если Уайлдер потерпит поражение.

После этого одному из британцев придется провести еще одну защиту, но не от Усика, претендующего на пояс WBO.

"Когда мы говорим о боксерах топ-5, то все хотят драться с Диллианом Уайтом. Он временный чемпион WBC. Не было понятно, когда он получит статус обязательного претендента. Но президент Совета Маурисио Сулейман все разъяснил и заявил, что это будет где-то в феврале 2021 года.

Получается, если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя Джошуа – Фьюри", - цитирует Хирна Sky Sports.

Отметим, это планирование промоутера вряд ли понравится Усику.

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