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"Манчестер Сити", чтобы выиграть у УЕФА суд в CAS, нанимает адвоката, который дважды блокировал Brexit

Лорд Дэвид Панник поможет МС выиграть сражение у чиновников, полагают на "Этихад".

"Манчестер Сити", чтобы выиграть у УЕФА суд в CAS, нанимает адвоката, который дважды блокировал Brexit
Лорд Дэвид Панник
Фото: ft.com

"Манчестер Сити" начал собирать звездную команду юристов и адвокатов, чтобы победить УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает fapl.ru.

Напомним, на прошлой неделе УЕФА отстранил чемпиона Англии от участия в еврокубках на два сезона и оштрафовал на 30 млн евро за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.

При этом клуб с "Этихад" был с самого начала уверен в предвзятости УЕФА и свою вину до сих пор отрицает. Сейчас "горожане" готовят обращение в СAS.

Для этого, "Сити" собирается привлечь под свои знамена лучших в мире юристов и адвокатов, чтобы выиграть эту войну с УЕФА.

Одной из звезд в юридической команде "Сити" может стать лорд Дэвид Панник, который обладает статусом королевского адвоката и кроссбенчером в Палате лордов, и который в прошлом дважды блокировал инициативу правительства Британии по выходу из Евросоюза.

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