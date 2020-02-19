УЕФА может открыть новое дело в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэй

УЕФА может открыть еще одно дело в отношении "Манчестер Сити" по поводу нарушения клубом правил финансового фэйр-плэй (ФФП), пишет The Guardian.

Напомним, УЕФА отстранил "МанСити" от участия в еврокубках на два сезона, а также оштрафовал на 30 млн евро из-за серьезных нарушений правил ФФП в период с 2012 по 2016 год.

Однако этими санкциями клуб с "Этихад" может не отделаться. УЕФА может открыть новое дело в отношении МС и затронуть период с 2016 года.

По информации источника, чиновников интересует контракт "горожан" с титульным спонсором - авиакомпанией "Этихад", которая принадлежит эмирату Абу-Даби, чьим наследным принцем является шейх Мохамед бин-Зайед аль-Нахьян - брат владельца "Сити" шейха Мансура.

УЕФА предстоит выяснить, действительно ли спонсорские контракты с "Этихадом" соответствуют рыночной стоимости, или же Мансур вкладывал свои деньги с целью скрыть убытки клуба, создав видимость спонсорских доходов.