В "Вест Хэме" назвали дату возвращения на поле лидера сборной Украины

Возвращение украинского легионера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко на поле несколько откладывается - он пропустит перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", который состоится сегодня, а также встречу чемпионата против "Ливерпуля" в следующий понедельник.
По словам главного тренера “хаммерс“ Дэвида Мойеса, футболист продолжает восстановление после травмы. Его возвращение на поле ожидается 29 февраля.
"Андрей Ярмоленко тренируется с командой, но он все еще находится в процессе восстановления после травмы. Но я отмечу, что он хорошо работает и чувствует себя лучше", - цитирует Мойеса официальный сайт "Вест Хэма".
Добавим, что 29 февраля состоится домашний матч "Вест Хэма" против "Саутгемптона".
"Молотки" ведут отчаянную борьбу за право остаться в АПЛ.