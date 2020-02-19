В "Вест Хэме" назвали дату возвращения на поле лидера сборной Украины

Ярмоленко может сыграть в последний день зимы.

Возвращение украинского легионера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко на поле несколько откладывается - он пропустит перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", который состоится сегодня, а также встречу чемпионата против "Ливерпуля" в следующий понедельник.

По словам главного тренера “хаммерс“ Дэвида Мойеса, футболист продолжает восстановление после травмы. Его возвращение на поле ожидается 29 февраля.

"Андрей Ярмоленко тренируется с командой, но он все еще находится в процессе восстановления после травмы. Но я отмечу, что он хорошо работает и чувствует себя лучше", - цитирует Мойеса официальный сайт "Вест Хэма".

Добавим, что 29 февраля состоится домашний матч "Вест Хэма" против "Саутгемптона".

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