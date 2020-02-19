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Дубль 19-летнего вундеркинда принес победу "Боруссии" над ПСЖ в Лиге Чемпионов

Эрлинг Холанд стал пятым в истории, кто забил 10 голов в дебютной ЛЧ.

Дубль 19-летнего вундеркинда принес победу "Боруссии" над ПСЖ в Лиге Чемпионов
Эрлинг Холанд
Фото: EPA/UPG

В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" на домашней арене "Сигнал Идуна Парк" обыграла "Пари Сен-Жермен" – 2:1.

Оба мяча за хозяев забил 19-летний норвежец Эрлинг Холанд.

За парижан отличился Неймар.

Добавим, что Холанд, который зимой перешел в стан шмелей из "Зальцбурга", довел количество забитых голов в текущем розыгрыше ЛЧ до десяти.

Кроме норвежца подобное достижение покорялось Жюсту Фонтену в сезоне-1958/1959 за "Реймс", Клаудио Сулсеру за "Грассхопер" в сезоне-1978/1979, Садио Мане и Роберто Фирмино за "Ливерпуль" в сезоне-2017/2018.

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