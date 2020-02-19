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Кроссовки для тенниса: какие выбрать для игры на грунте, траве и хард корте?

Первое, что нужно учитывать, выбирая кроссовки для тенниса – покрытие корта, где планирует играть теннисист. Немаловажным являются амортизационные свойства теннисных кроссовок, фиксация ступни, гибкость в области плюсневых костей стопы. Но протектор подошвы задает главную характеристику – оптимальное сцепление с поверхностью, определяющее подвижность спортсмена.

Объясняем, как правильно выбрать кроссовки для большого тенниса.

Отличия игры на траве, грунте и твердом покрытии

Теннисные корты с различными видами покрытия требуют от игрока умения приспособиться к их особенностям. Характеристики наиболее распространенных:

  • Трава — традиционное, но уже редкое покрытие. Считается самым быстрым, но является самым непредсказуемым из-за возможных неровностей, воздействия влажности, скольжения.

  • Грунт —самое «медленное» покрытие, наименее травмоопасное. Мелкодробленая смесь с песком поглощает отскок, требует от теннисиста терпения, умения выстраивать комбинации.

  • Хард (твердый корт) – самый популярный и удобный, состоящий из основного бетонного слоя и нескольких акриловых. Подходит для универсальной игры и тренировок.

Свойства кроссовок для тенниса, адаптированных под разные корты

Фирменные кроссовки для тенниса от производителя обычно имеют маркировку, указывающую их предназначение. Если вы решили купить экипировку для тенниса дистанционно через интернет-магазин, обращайте внимание на фото, например, как на специализированном сайтеTennisGo.

Назначение обуви можно визуально определить по рельефу подошвы:

  • Теннисные кроссовки для травы имеют протектор с небольшой рельефностью. Обязательно наличие шипов, предотвращающих скольжение по траве, снижающих вероятность травм из-за выбоин и неровностей почвы.

  • Фирменную обувь для передвижения по твердому материалу снабжают протектором с неоднородными элементами углубленного рельефа для увеличения амортизации.

  • Кроссовки для тенниса на грунте отличаются мелким зигзагообразным рифлением, однообразным по всей поверхности.

  • Для тренировок в помещениях с синтетическим мягким материалом лучше заказать обувь на гладкой нерельефной подошве.

В Украине любые виды теннисных кроссовок и всевозможные товары для большого тенниса представлены в каталоге TennisGo. Помните, что кроме протектора, на подвижность игрока влияют – их вес, внутренние амортизационные вставки, плотный задник, боковые фиксаторы. Поэтому качественную обувь лучше купить у проверенных поставщиков!

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