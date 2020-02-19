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В матче НХЛ хоккеист вышвырнул соперника за борт силовым приемом

Отличился Александр Овечкин.

В матче НХЛ хоккеист вышвырнул соперника за борт силовым приемом
Фото: nhl.com

В конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вегас Голден Найтс" и "Вашингтон Кэпиталз" (3:2) произошел забавный эпизод.

Капитан столичной команды Александр Овечкин в средней зоне вступил в борьбу с защитником хозяев Нэйтаном Шмидтом.

В итоге, россиянин оттеснил американца к борту и применил не совсем чистый силовой прием. Удар Овечкина был такой силы, что Шмидт перевалился через борт и оказался на собственной скамейке запасных.

При этом только чудом Овечкин не получил серьезную травму – конек защитника просвистел рядом с челюстью форварда.

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