В конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вегас Голден Найтс" и "Вашингтон Кэпиталз" (3:2) произошел забавный эпизод.

Капитан столичной команды Александр Овечкин в средней зоне вступил в борьбу с защитником хозяев Нэйтаном Шмидтом.

В итоге, россиянин оттеснил американца к борту и применил не совсем чистый силовой прием. Удар Овечкина был такой силы, что Шмидт перевалился через борт и оказался на собственной скамейке запасных.

При этом только чудом Овечкин не получил серьезную травму – конек защитника просвистел рядом с челюстью форварда.