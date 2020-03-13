​Польша гарантирует украинцам бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечение".

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение.

Об этом заявил спикер министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает "Укринформ".

Он также подчеркнул, что возможность лечения получат даже те граждане Украины, которые не имеют медицинского страхования или страхового полиса.

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства", - отметил Андрусевич.

На сегодняшний день в Польше находятся примерно 1-1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Польше увеличилось до 51, один человек умер.