Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал коронавирус самым тяжелым кризисом в области здравоохранения для нынешнего поколения.

Как сообщает BBC, к вечеру четверга в Британии насчитали 596 подтвержденных случаев болезни и 10 умерших. В стране провели почти 30 тыс. тестов. Но по оценкам специалистов, на самом деле в стране может быть уже 5-10 тыс. зараженных, которые испытывают лишь легкие симптомы, не обращаются к врачам, но являются переносчиками инфекции.

"Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения", - заявил Джонсон в четверг, подчеркнув, что в ближайшие месяцы вирус будет распространяться в мире и в Британии.

"Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", - добавил премьер-министр.

На пресс-конференции Джонсон предупредил, что сдержать вирус не удалось, число заболевших резко вырастет, и сейчас перед правительством стоит задача - замедлить его распространение.

Пик эпидемии в Британии, считают правительственные эксперты, ожидается через 10-14 недель. По словам премьера, если пик вируса будет задержан на несколько недель, это даст возможность системе здравоохранения подготовиться.

Власти предвидят высокое число зараженных, но надеются снизить и растянуть пик, чтобы избежать одномоментной перегрузки системы здравоохранения. Непродолжительный, но резкий пик числа зараженных приведет к тому, что многие из них не смогут получить адекватной медицинской помощи.

Правительство надеяться выиграть время и отсрочить пик вируса на весну или даже к лету, когда поликлиники и больницы меньше загружены борьбой с гриппом и простудой.

Кроме того, за это время может произойти прогресс в тестировании лекарств, разработке вакцины, а методы лечения могут быть усовершенствованы.