Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів

Навколо нового вірусу, як і навколо будь-якої нової і ще не дослідженої вченими хвороби, з’явилось багато міфів. Здебільшого вони стосується самолікування: люди застосовують різні методи, від профілактики дитячою сечею до натирання тіла хлорним вапном. Що робити, якщо захворів і хочеш знати, чи це не коронавірус? Як захиститися? Чи існує дієве лікування? LB.ua відповідає на найпопулярніші запитання про новий тип коронавірусу.

До кінця березня у Києві діятимуть обмежувальні заходи через коронавірус – у місті вводять карантин. Тепер навчання у школах і закладах вищої освіти відбуватиметься дистанційно. Дитячі садочки також будуть закриті. Міська влада планує обмежити проведення масових заходів: скасувати покази в кінотеатрах і посилити санітарний контроль у торгових центрах. Профілактичні заходи через спалах коронавірусу ввели навіть у Верховній Раді , депутатам рекомендують скасувати поїздки за кордон до зміни епідемологічної ситуації щодо поширення вірусної інфекції.

Я можу захворіти?

Не виключено, хоча поки в Україні зареєстрований лише один випадок захворювання. Якщо протягом останнього місяця ви не відвідували країн, в яких зафіксовано спалах, та не мали контактів з людьми, які звідти повернулись, то ваш нежить, біль у горлі чи кашель швидше за все є симптомами іншого ГРВІ.

Якщо ви нещодавно відвідували країну, в якій зафіксовано спалах коронавірусу, то шанси, що ви можете бути інфіковані, вищі. Оскільки хвороба не має чітко визначених симптомів, то найкраще повідомити свого сімейного лікаря (по телефону або в менеджері) про повернення з поїздки/подорожі. В разі появи кашлю, нежитю, головного болю чи температури варто зателефонувати в швидку, і вони вишлють бригаду, яка працює з випадками підозри на коронавірус. Залежно від важкості симптомів, вас госпіталізують або ні. Також медики візьмуть матеріал для аналізу – слиз чи мокротиння.

В Києві є сім лікарень, які готові прийняти хворих: Олександрівська лікарня на Шовковичній, Київська міська лікарня №4, Київська міська клінічна лікарня №9, Київська міська дитяча лікарня №1, Київська міська дитяча лікарня №2, Київська міська дитяча інфекційна лікарня, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини на вулиці Героїв Сталінграда. Загалом в Україні є 757 відділень інтенсивної терапії на 5 581 ліжко, які готові до лікування пацієнтів, інфікованих новим типом коронавірусу.

Фото: glavcom.ua

Не вживайте самостійно противірусних препаратів чи антибіотиків.

В Україні також є офіційний сайт, на якому зібрана вся найактуальніша інформація про поширення вірусу на території країни та Telegram-канал “Коронавірус_інфо”. Наразі в країні зафіксовано лише 1 випадок інфікування чоловіка в Чернівцях, який наприкінці лютого повернувся із поїздки в Італії.

Чи потрібно сидіти вдома після повернення з Італії чи Китаю?

Так, і не тільки з Італії чи Китаю, а і з будь-якої іншої країни, де зафіксовано спалах SARS-CoV-2. ВООЗ та Міністерство охорони здоров'я рекомендують в таком випадку карантин 14 днів. Так, інколи це дискомфортно, але найперше – відповідальність за власне самопочуття та здоров’я вашого оточення. “Карантин” передбачає не ходити на роботу в офіс, до школи, садочку та не перебувати в публічних місцях. Варто пам'ятати, що перші два тижні вірус може протікати безсимптомно. Саме завдяки цьому він так швидко поширюється світом – люди не знають, що захворіли, і інфікують своїх рідних, друзів та колег.

Чи можна купити тест на коронавірус?

Самостійно купити тест на виявлення захворювання неможливо. В Центрі громадського здоров'я наразі є 960 тест-систем для виявлення захворювання. У найближчі дні Україна отримає ще 50 тест-систем для виявлення коронавірусної інфекції.

Чи вже винайшли вакцину?

Ні, вакцини від нового типу коронавірусу наразі немає. Вакцинація від грипу чи пневмококової інфекції від коронавірусу не захистить. На розробку вакцини може піти від кількох місяців до 1,5 року. Детальніше про це можна почитати в інтерв'ю лікаря-інфекціоніста Федора Лапія: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу".

Як поширюється вірус?

Вчені ще вивчають коронавірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу Covid-19. На сьогодні вони дійшли висновку, що він поширується повітряно-крапельним шляхом “за допомогою” кашлю та чхання.

Фото: tsn.uа

Коли інфікована людина кашляє/чхає виділяються крапельки слини або слизу. Ці краплі можуть потрапляти на інших людей, які перебувають поблизу. Краплинки можна або безпосередньо вдихнути, або потраплять на руки, а потім людина сама може “перенести” їх, наприклад, наприклад торкнувшись обличчя – рота чи носа. Якщо людина біля вас чхає чи кашляє варто відійти на відстань не менше, ніж 2 метри.

Від вище написаного легше не стає. Як захистити себе?

По-перше, не варто панікувати, адже подібна поведінка насправді ніяк не сприяє покращенню ситуації. По-перше, мийте руки милом і користуйтесь антисептиками. Британський “The Guardian” радить змочити руки під проточною водою та наносити мило не тільки на долоні, а й між пальцями та під нігтями. “Проскрабуйте” милом руки не менше 20-ти секунд і тоді змивайте.

При кашлі або чханні закрийте рот і ніс тканиною, після цього викиньте тканину в відро та помийте руки. Якщо ж у вас немає тканини - це не вирок, просто кашляйте або чхайте в лікті, а не на руки. Також пам’ятайте, що захисні маски потрібні носити людям, які вже захворіли. Маски для обличчя дійсно захищають, однак, як пояснює The Guardian, вони не блокують більш дрібні частинки аерозолю, які можуть проходити через матеріал маски та через відкриті очі.

А що можна їсти?

Все, що вам смакує. Збалансоване харчування – це основа хорошого самопочуття, однак домашні засоби навряд допоможуть запобігти вірусу. Немає жодних доказів, що часник, цибуля, вживання вітаміну С захистять від нового типу коронавірусу. Те саме стосується нібито ефективності нанесення на шкіру ефірних масел, кунжутного масла, колоїдного срібла та стероїдів, тому що якщо вірус вже є всередині вашого організму, зовнішній захист його не знищить, а може ще й викликати подразнення на шкірі. Всесвітня організація з охорони здоров’я також наголошує, що дитяча сеча не є засобом профілактики, як і кокаїн та споживання великої кількості алкоголю.

Фото: Bon Appetit

Банани, апельсини, ківі та інші фрукти/овочі/ягоди можна купувати без зайвого хвилювання, тому що вірус не зберігається на зовнішній шкірці плодів.

Є ще якісь поради?

Звісно! Регулярно провітрюйте та зволожуйте приміщення. Пам’ятайте, віруси “бояться” протягів, це ще означає, що будь-якому вірусу легше поширюватись там, де задуха та пилюка. Пам’ятайте також, що електричні сушки для рук не вбивають вірус, так само як перебування на холоді не загартовує організм до нового типу коронавірусу.