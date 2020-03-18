Минздрав за вчера получил 41 подозрение на коронавирус

Больше всего сообщений про подозрения поступило из Киева.

В течение 17 марта Министерство здравоохранения получило на проверку 41 подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом Минздрав сообщил в телеграме.

В частности, Винницкая область отправила 3 подозрения, Днепропетровская - 5, Донецкая - 3, Закарпатская - 3, Ивано-Франковская - 3, Киев - 14, Николаевская - 1, Ровенская - 2, Сумская - 2, Тернопольская - 2, Херсонская - 1, Черкасская 1, Черновицкая - 1.

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта в Украине пока зафиксировано 14 случаев заболевания коронаирусной инфекцией. (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

Львовский горсовет сообщал, что по состоянию на утро 18 марта, во Львове госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирус. Их биоматериал направлен в Киев для исследования.