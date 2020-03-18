Во Львове госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирус

По состоянию на утро 18 марта, во Львове госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил пресс-центр Львовского горсовета.

Руководительница штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове Галина Сличная отметила, что у этих человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторного подтверждения пока нет. Их биоматериал направлен в Киев для исследования.

«По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальных (Черновцы и Житомир). Во Львове есть 24 человека госпитализированных, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей», - отметила Сличная.

По ее словам, половина из этих 24 человек - жители Львова. Все люди молодого возраста, которые вернулись из-за границы.

Напомним, вечером 17 марта, в течение часа во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы шесть человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сообщалось, что госпитализированы жители Львова, 1998 г.р., Харькова, 1994 г.р., Киева, 1996 г.р., Житомирской области, 1997 г.р., Киевской области, 1990 г.р., с. Ивано-Франкове Яворовского района Львовской области, 1992 г.р. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирована 71-летняя жительница Червонограда.