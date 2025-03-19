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«Небезпечний рейс»: трилер на висоті 3000 футів

20 березня у прокат виходить фільм «Небезпечний рейс» – перша режисерська робота Мела Гібсона після 9-річної перерви. Головні ролі зіграли Марк Волберг, Тофер Грейс і Мішель Докері. Фільм отримав переважно негативні відгуки від критиків. А втім, Дмитро Десятерик вважає, що все не так погано.

У лісовій хатині на Алясці заступниця маршала США Мадолін Гарріс (Мішель Докері) заарештовує бухгалтера мафії Вінстона (Тофер Грейс). Той сидіти не хоче й майже одразу пропонує здати свого боса, такого собі Моретті.

Тепер Вінстона треба якомога швидше вивезти. Нічого кращого в цій глушині, аніж стара роздовбана “Сессна”, не знайшлося. Отже, Мадолін наймає місцевого пілота Деріла Бута (Марк Волберг), щоб той здійснив 90-хвилинний переліт до Анкориджа – адміністративного центру Аляски. Для Гарріс це, окрім усього іншого, останній шанс реабілітуватись на службі. Після провалу захисту свого попереднього свідка та 8 років роботи за столом, вона мріє знову працювати в полі.

Кадр з фільму «Небезпечний рейс».
Фото: kinobaza.com.ua
Кадр з фільму «Небезпечний рейс».

Пілот Деріл – балакуча щира душа. Простуватий, але цілком соціальний тип. В його літаку, правда, не працюють GPS і радіосистема. Поступово проявляються й інші невідповідності. Нарешті, з'ясовується, що Деріл ніякий не Деріл, а кіллер, якого послав Моретті. Причому цього кілера не підкупити, бо він займається своєю справою заради втамування садистичних інстинктів. Мадолін має пістолет, електрошокер і навички рукопашного бою, але псевдоДеріл – повний відморозок та ще й єдиний, хто знає, як посадити клятий літак. Не без зусиль Мадолін усе ж знерухомлює вбивцю та встановлює контакт з землею через супутниковий телефон. Але, отримуючи вказівки для керування, вона водночас дізнається, що хтось із її власного відділу зливає інформацію Моретті.

Надмір – це те, від чого страждає ця історія. Наземний інструктор Хассан активно, багатослівно і барвисто фліртує з Мадолін, яка всупереч обставинам це кокетство підтримує – і ці балачки випадають і з атмосфери, і з історії. Переговори по викриттю “крота” – набір рясних банальностей. Деріл звільняється від пут настільки регулярно, що це в певну мить починає смішити. Зрештою, фінал стрічки виглядає дещо недолуго.

Кадр з фільму «Небезпечний рейс».
Фото: kinobaza.com.ua
Кадр з фільму «Небезпечний рейс».

Але це все встигаєш хіба помітити, може, навіть, саркастично усміхнутися, проте не роздратуватися. Бо Гібсон, так само як сценарист Джаред Розенберг, у кожну мить пам’ятають, що глядача треба розважати. Тож, запхавши трьох гуманоїдів в одне підвішене в небі приміщення, вони видобувають нові й нові конфлікти, що спалахують і розвиваються цілком природно. Тут є ниття і дратуюча балакучість Вінстона. Є Мадолін, що вирішує одразу кілька смертельних завдань — у Мішель Докері, яку ми найкраще пам’ятаємо за серіалом “Абатство Даунтон”, добре виходить отака леді-бос, коли акторка не вдається до штампів. Є, нарешті, Деріл: Марк Волберґ зазвичай грає непохитних, дещо відсторонених героїв, але ця робота змушує згадати його найкращі ролі в “Страху” (1996) і в “Ночах у стилі бугі” (1997). Він несподівано і лякаюче – лисий. Непристойно і загрозливо – фізіологічний. Кмітливий, як буває кмітливим хижак. Висолоплений язик, садистична жорстокість, відсутність страху, повадки клоуна – мабуть, з усієї трійці це створіння найбільш цікаве. Та всі троє непогано доповнюють одне одного, і сутички між ними достатньо смачні.

Кадр з фільму «Небезпечний рейс».
Фото: kinobaza.com.ua
Кадр з фільму «Небезпечний рейс».

Якщо до цього ще додати цілком переконливо зняті круті піке, турбулентності, повітряні ями, брак палива, відвернені в останню секунду авіатрощі, то стане ясно, чому, при всіх дурницях і неоковирностях, цей фільм додивляєшся до кінця.

Так, це зовсім не шедевр. Не реактивний винищувач, не блискучий лайнер, радше старий кукурудзник: тремтить, гримить, іржавий, перехняблений, в салоні смердить гасом, сидіння незручні. Але ж летить, падлюка. 

Дмитро Десятерик
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