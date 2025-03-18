Мінкультури підтвердило гуртам "Бумбокс" і "Без обмежень" статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це йдеться в наказі від 11 березня

Зазначається, що ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (український рок-гурт "Без обмежень") відповідає критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і йому підтверджено такий статус.

17 березня музиканти анонсували тур North America Tour 2025, який охопить міста США та Канади.

Крім того, такий статус надано ТОВ "Музи для мас" (український гурт "Бумбокс").

Раніше Мінкультури також підтвердило статус критично важливих медіа: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 70 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, заповідникам і профільним навчальним закладам.

В кінці листопада 2024 року уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

7 лютого цього року Мінкультури затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації. До цього тимчасово було обмежено виїзд культурних діячів за кордон.

5 лютого Мінкульт повідомив, що врегулював питання перетину кордону митцями та медійниками.