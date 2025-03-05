Уряд врегулював питання перетину кордону митцями та медійниками

Максимальний строк перебування за кордоном становить не більше 60 календарних днів.

Кабінет міністрів врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митцями та працівниками медіа під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

4 березня уряд прийняв постанову "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

"Проєкт постанови розроблений та внесений на розгляд МКСК для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які провадять професійну діяльність у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері", - йдеться в повідомленні.

Документ визначає: категорії фахівців; процедуру отримання листа-сприяння; перелік документів; строки перебування за кордоном; а також обмеження на співпрацю з особами, які є представниками держави-агресора.

Також передбачені чіткі вимоги відповідності критеріям для отримання листа-сприяння від МКСК. Для юридичних осіб це - наявність статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для фізичних осіб – обов’язкова реєстрація суб’єкта як фізичної особи-підприємця та провадження профільної діяльності протягом останніх трьох років.

Максимальний строк перебування митців та медійників за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетинання державного кордону. Термін може бути збільшений до 30 календарних днів у разі отримання окремого листа-погодження.

Очікується, що постанова набуде чинності після публікації в "Урядовому кур'єрі" з 6 березня.