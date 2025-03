Леся Українка, Шекспір і багато сучасної драми: весняні прем’єри в українських театрах

Театри на лінії фронту

Театр Шевченка (Харків)

Фото: надано авторкою Під час репетиції

Порівняно із зимою ситуація в Харкові дещо покращилася: п’ять державних театрів і філармонію звільнили від сплати комунальних послуг із січня по квітень. Таке рішення дозволить культурно-мистецьким закладам трохи розправити крила; утім заборону показувати у своїх приміщеннях не скасували, тож театри змушені шукати альтернативні сценічні майданчики і платити за їхню оренду. Зарплату працівники отримують, але бюджет на них дуже сильно скоротили.

Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка на травень планує нову виставу під робочою назвою «Психи». Її ставить за п’єсою Наталії Ігнатьєвої (авторки із Запоріжжя) режисерка Оксана Стеценко. У її творчому доробку є постановки за п’єсами Павла Ар'є, Лєни Лягушонкової, Неди Нежданої. У театрі пишуть: «Сім дійових осіб. Усі вони психи. Або лише хтось один. Або взагалі ніхто з них. Або навіть глядачі. Як хочете, так і розумійте. Насправді ж це сім вигаданих історій із життя психотерапевта та його пацієнтів. Дивних або зовсім звичайних особистостей, яким конче необхідно розказати про себе і знати, що їх чують і розуміють…». П'єса пропонує гру в грі та низку загадок і перевтілень, тому її жанрова природа досить гнучка — на цьому літературному матеріалі можна створити як комедію, так і справжню драму. Але ключовою для Оксани Стеценко є тема, що стала наріжною від початку повномасштабного вторгнення: світ збожеволів, ми втрачаємо здатність чути й розуміти один одного, а замість того, щоб намагатися поновити зв’язки, ще більше йдемо у внутрішню еміграцію. У світлі останніх подій тема видається напрочуд актуальною.

Театр «Нафта» (Харків)

Фото: Ігор Кричевський Команда театру «Нафта» під час фотосесії для афіші вистави про екоцид «Оргія кіборгів»

Навесні театр «Нафта» планує прем’єри, гастролі, освітні проєкти та запуск подкасту. Наприкінці лютого відбулися прем’єрні покази вистави «Оргія кіборгів» — постановки, присвяченої темі екоциду. Навесні її можна буде побачити в Києві, а трохи згодом театр планує поїздки з нею на міжнародні фестивалі. Також у лютому до театру на місяць приїхав румунський режисер Алін Уберті. Він проводить театральну лабораторію для молодих митців і мисткинь, результатом якої в березні має стати відкритий показ напрацювань у форматі work in progress (проєкт реалізують у межах програми Vidnova Placement, створеної Commit by MitOstgGmbH за фінансової підтримки Фонду Роберта Боша). А у квітні-травні команда «Нафти» вдруге проведе освітньо-театральний проєкт «НАФТАЛАБ» — програму мистецької освіти для студентів і студенток харківських театральних вишів, які через війну позбавлені можливості активної мистецької практики та фізичного навчання. Проєкт відбудеться вдруге під кураторством режисерки й хореографки Ніни Хижної. Його мета — підтримати молодих митців і мисткинь у набутті театральної практики, освоєнні альтернативних знань і пошуку неконвенційних підходів до театрального мистецтва.

Фото: надано авторкою Театр «Нафта», подкаст «Алло, на хвилі 'Нафта'»

Окрім вистав і освітніх проєктів, театр «Нафта» запустив новий формат контенту на YouTube-каналі — подкаст «Алло, на хвилі “Нафта”». Це розмови про театр, людей і місто від засновника трупи, актора й режисера Артема Вусика. Перший випуск вийшов наприкінці лютого, його гостею стала відома харківська театральна режисерка Оксана Дмітрієва. Надалі випуски планують робити двічі на місяць, а гостями запрошені Женя Курган, Сашко Колмен, Яна Партола й інші культурні діячі та діячки.

Театр Щепкіна і Луганський театр (Суми)

На 28 і 29 березня Сумський національний академічний музично-драматичний театр імені М. Щепкіна переніс прем’єру вистави «Тіні забутих предків» Дмитра Некрасова за твором Михайла Коцюбинського, яку ми анонсували взимку. А вже у квітні очікуємо прем’єри «Буки» за п’єсою українських сучасних драматургинь Катерини Пенькової та Лєни Лягушонкової в постановці Владислава Писарева. Це моноп’єса, написана у формі стендапу і наповнена чорним гумором, тому рекомендована для глядачів 18+. Головну героїню (Буку) гратиме Крістіна Зограбян, яка також є художницею вистави. Подругу Буки Ірку й кількох другорядних персонажів виконуватиме Катерина Саченко. Режисер зазначає: «Для нас цей проєкт є важливим, адже театр продовжує курс на популяризацію сучасної української драми. Головна героїня — Бука — веде суперечливий, аморальний спосіб життя і навіть, здається, отримує задоволення від такого існування. Це історія про спроби знайти своє місце у світі та пристосуватися до його правил».

Фото: надано авторкою Суми, «Тіні забутих предків»

Владислав Писарев також ставить п'єсу Шекспіра «Багато галасу з нічого» в Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі, який працює у приміщенні Сумського театру. Режисер прагне створити життєствердну виставу, сповнену молодої енергії, попри обставини, у яких живуть нині українці: «Ми скучили за морем, за літом, за відчуттям легкості. У цій п’єсі все про продовження життя: закохані пари знаходять одне одного — кожна по-своєму, долаючи випробування й непорозуміння. Це історія про любов і про шлях одне до одного». Над сценографією і костюмами працює головний художник театру Андрій Романченко. У виставі задіяні Володимир Благий, Сергій Самарський, Сергій Пересунько, Олександр Глянцев, Наталія Карчкова, Юлія Сидорченко й інші актори.

Театр Шевченка (Чернігів)

Фото: надано авторкою Вистава «Молочайник»

Після пошкодження Чернігівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка російською балістичною ракетою в будівлі провели ремонтно-консерваційні роботи. Капітальний ремонт і реставраційні виконають, коли скасують воєнний стан і якщо держава виділить на це кошти. Театр намагається планувати репертуар на місяць і дотримуватися розкладу, попри часті переноси вистав через повітряні тривоги в області. Цього сезону випустили три прем'єри: сучасну драму «Молочайник» за п’єсою Оксани Гриценко в постановці Андрія Бакірова, музичну комедію «Жіночі пристрасті» за мотивами творів Івана Нечуя-Левицького в режисурі Олексія Трішкіна і музичну казку-мрію «Принцеса на горошині» у постановці Альони Кожукало за п’єсою Володимира Лісового, що базована на казках Ганса Крістіана Андерсена. На День театру, 27 березня, запланували прем’єрну серйозної комедії «Дівчата з календаря» за твором сучасного англійського драматурга та сценариста Тіма Ферта. Над нею працює художній керівник театру режисер Андрій Бакіров (його вистава «Вій. Докудрама» за п'єсою Наталки Ворожбит стала переможницею І Всеукраїнського фестивалю-премії ГРА як найкраща драматична вистава). Важливим критерієм вибору п'єси був переважно жіночий склад виконавців, адже з артистів-чоловіків у трупі залишилися лише пенсійного та допризовного віку. Художнє рішення вистави Олега Татаринова.

Донецький театр (Маріуполь — Ужгород)

Фото: надано авторкою

15 лютого Донецький драматичний театр презентував прем'єру вистави «Маленький принц» у місті Тирговіште (Румунія). Вона є результатом спільного проєкту з Румунським театром Тоні Буландра, а поставив її директор цього театру Міхай Константин Ранін (Mihai Constantin Ranin) за однойменним твором Антуана де Сент-Екзюпері в інтерпретації румунського актора Лівіу Келолу (Liviu Chelolu). Як повідомляють у театрі, сьогодні ця історія звучить особливо гостро: «Режисер представив глядачеві розмову про головне: любов, дружбу, відповідальність і пошук свого шляху, силу духу, що допомагає долати найважчі випробування. Знайома всім історія в новому звучанні порушує питання стосунків дітей і батьків, нагадує про важливість діалогу між поколіннями, про відповідальність “за тих, кого приручили”, і про вміння “дивитися серцем”». Маленького принца грає юний актор Донецького театру Матвій Китриш. У виставі також задіяна і його мама — акторка Олена Біла. Навесні прем’єру «Маленького принца» мають показати в Україні.

Фото: надано авторкою Донецький театр під час репетиції

Нині театр також працює над постановкою «Сім перших робіт Аліни» за однойменною п'єсою сучасної української драматургині Ніни Захоженко, прем'єра якої запланована теж на весну. Її створюють режисер Антон Меженін з художницею Любою Душиною. Жанрово п'єса визначена як профорієнтаційний концерт з елементами стендапу й тед-виступів. Тож театр обіцяє яскраву сучасну постановку, яка буде цікава молоді в пошуках себе й дорослому поколінню, яке часто підштовхує молодь до цього пошуку.

Після евакуації Донецький театр не має стабільної репетиційної бази. Останні прем’єри сезону репетирували в коридорах і фоє Закарпатського театру, а нині працюють у приміщенні Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості. Але театр старається в Ужгороді надовго не залишатися: часто їздить на гастролі Україною та за кордон, виступає у реабілітаційних центрах і госпіталях. У планах співпраця з режисером Юрієм Одиноким, постановка «Макбета» з Манчестерським театром, спільні проєкти з режисером з Торонто.

Театр ДРАМіКОМ (Дніпро)

Фото: надано авторокою

Над шекспірівським «Макбетом» працює нині і Дніпровський академічний театр драми і комедії. Прем’єра запланована на 29 березня, і за жанром це буде феміністичний детектив на 2 дії (головні ролі виконуватимуть жінки). На сайті театру пишуть: «Шекспір, якого Ви ще не бачили — жорсткий, сучасний і небезпечно актуальний. Брехня пускає коріння і з нього проростають непролазні хащі хаосу. Політичні амбіції знищують дружбу. Пророцтва ведуть до катастроф. Без пафосу, без ілюзій — лише правда і виклик. Наша нова театральна подія. Провокативна. Унікальна. Емоційна». Над постановкою працюють литовський режисер Лінас Зайкаускас, якого називають майстром провокації, глибоких сенсів і сценічної магії, і художниця Маргарита Місюкова. У головних ролях: Діана Данилюк (Макбет), Вікторія Чепурна і Анжеліка Ніколаєва (Леді Макбет), Діана Христозевич (Банко), Анастасія Плахтій (Макдуф), Софія Криворотова (Малкольм, Дональбайн, Флінс) та інші. Афішу до вистави створив американський ілюстратор і графічний дизайнер Скотт Маккоуен.

Фото: надано авторкою Під час репетиції спектаклю «Макбет», Лінас Зайкаускас праворуч

Миколаївський художній театр і Херсонський театр Куліша

Фото: надано авторкою

28 лютого, а також 1 і 2 березня в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбулися прем’єрні покази ексцентричної комедії «Контракт» за п’єсою відомого сучасного французького комедіографа, сценариста і режисера Франсіса Вебера. Її неодноразово ставили в театрах усього світу, а за однойменним сценарієм зняли кілька фільмів. У Миколаєві його поставила Катерина Богданова. На сайті театру анонсують: «Тільки уявіть собі: в одному готелі збираються надзвичайно харизматичні персонажі — кілер та його помічник, бізнесмен-невдаха, якого кинула дружина, власне, його дружина-красуня та її новий обранець — божевільний лікар-психіатр. За тим, як закручується інтрига відносин між цими людьми, спостерігає бідолаха-гарсон, якому в ситуації суцільного непорозуміння та плутанини не позаздриш…».

Фото: надано авторкою Миколаїв

6 березня презентують театралізовану концертну програму «Весняне PARTY для прекрасної статі». Це спільний проєкт Миколаївського художнього театру та Херсонського музично-драматичного театру ім. М. Куліша. Авторкою сценарію та режисеркою є Ірина Корольова, музичне оформлення Олексія Пономарьова, пластичне рішення Юрія Бусса. Задіяні актори обох театрів. А наприкінці березня (29 і 30) миколаївці запланували прем’єру вистави «Кохання в саду» за п’єсою іспанського драматурга Федеріко Гарсіа Лорки «Як кохався дон Перлімплін з Белісою в саду». За жанром це буде серенада на 1 дію, і показувати її будуть на великій сцені театру. Над постановкою працюють режисер Євген Курман, художник Борис Фірцак, балетмейстер Олена Лисенко.

Фото: надано авторкою

Херсонський театр активно шукає фінансування для нових вистав, а поки що відновлює вистави довоєнного репертуару «Обережно — жінки!» Андрія Курейчика і «Станцюй зі мною танго» Ніно Мірзіашвілі, а також готується до гастролей за кордоном з виставою «Позивний "Горобчик"» за п'єсою Наталки Ворожбит «Погані дороги» (режисер Сергій Павлюк).

Театри в тилу

Театр Лесі (Львів)

Фото: надано авторкою

Символічно в день народження Лесі Українки, 25 лютого, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки оголосив про свою найближчу премʼєру, що має назву «Жага». Це буде ерополітична драма за мотивами «Камінного господаря» (драматургиня Оксана Данчук). У театрі зазначають: «На кожного і кожну є своя зваба. Вона спокусливо виблискує, як світлячки у нічному лісі і зводить нас (нанівець) з розуму. “Нанівець” наступає, коли те, що нас звабило, починає керувати нами. Повний “нанівець” наступає, коли нас звабила та підкорила ідея абсолютної влади. Закохані не виживуть. Виживуть вірні, а достойні воскреснуть». Прем’єрні покази заплановані на 15 і 16 березня. Над постановкою працюють режисер Владислав Білоненко, сценограф Олексій Хорошко, композитор Григорій Семенчук, художники зі світла Сергій Климець і Євгеній Петров, художниця з костюмів Марія Антоняк, хореограф Антон Сафонов. Ролі гратимуть: Донна Анна — Тетяна Шелельо, Дон Жуан — Назар Бонящук, Долорес — Ісабель Меркулова, Командор — Сергій Литвиненко, Трубадури — Ростислав Колачник, Яна Колодійчук.

Театр Заньковецької (Львів)

Фото: надано авторкою

У березні у Львові з’явиться постановка ще одного «Камінного господаря» Лесі Українки. Над цією п’єсою в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької працює режисер і художник Сергій Маслобойщиков. Прем’єра запланована на 22 та 23 березня. У ролі Дон Жуана — Юрій Радіонов (кінострічка «Камінь, ножиці, папір» за його участю про російсько-українську війну недавно отримала британську премію BAFTA), Командора — Володимир Пантєлєєв, Донни Анни — Діана Каландарішвілі й Соломія Кирилова (лауреатка 6-го Фестивалю-премії ГРА). Костюми до вистави створює Даниїла Колот (сценографка вистав «Візит» і «Кассандра» Київського театру Франка, «Отелло» у Київському театрі Лесі), пластичне рішення — Олексій Бусько.

У квітні театр запланував прем’єру вистави «Оркестр» французького драматурга Жана Ануя в українському перекладі Соломії Гриценяк. Це витончена, іронічна й драматична історія про життя маленького жіночого ансамблю: за легкою музикою та жартами приховані глибокі переживання, невдачі й мрії кожної героїні. Ставить спектакль Богдан Ревкевич, над художнім рішенням працює Олексій Хорошко. Виконавці головних ролей — Дарія Зелізна, Альбіна Сотнікова, Дмитро Каршневич, Назарій Московець, Наталія Боймук, Оксана Галів. Ще одну прем’єру на кінець травня обіцяють від керівника театру режисера Максима Голенка, лауреата численних всеукраїнських фестивалів і премій (ГРА, «Київська пектораль», «Мельпомена Таврії» та інші). Відомо, що сценографію та костюми створює Алія Байтенова (художниця понад 25 вистав в Україні та за кордоном), а от над якою п’єсою працюють постановники, поки не оголошували.

Театр «Воскресіння» (Львів)

Фото: надано авторкою

Львівський академічний театр «Воскресіння» анонсує 29 та 30 березня прем’єру вистави «Ніч Трибад», автором якої є шведський письменник, драматург і журналіст Пер Улов Енквіст (переклад Анни Галас). Ця п'єса відома в Європі, але ще не знайома українському глядачу. Вона висвітлює позицію жінок у суспільстві та стосунках, досліджуючи досі важливу проблему рівноправності. У центрі сюжету стосунки шведського драматурга Августа Стрінберга та його дружини: шлюб, любов і їхні деструктивні аспекти. Пара уособлює кризу подружнього життя, де присутні ревнощі, егоїзм і взаємні звинувачення. Історичні факти з життя Стрінберга тісно переплетені з вигадкою, що надає п’єсі таємничості й неповторного звучання трагікомедії. Герої постійно кидають виклик соціальним нормам. Конфлікти між персонажами відображають суперечності між усталеними цінностями й новими ідеями про свободу особистості та право на індивідуальність. Режисеркою, сценографкою та художницею костюмів є Алла Федоришина, гратимуть Петро Микитюк, Володимир Губанов, Наталія Лукашонок, Марія Ковалик, Віра Рифяк, Юрій Шоробура і Володимир Чухонкін.

Театр Курбаса (Львів)

Фото: Анастасія Хлібник Call Us What We Carry Репетиція вистави

У Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса триває робота над поетичною виставою за мотивами збірки Call Us What We Carry сучасної американської поетки Аманди Ґорман. Ці поетичні твори отримали перший переклад українською мовою (перекладачки Анна Галас і Катерина Калитко). Виставу створюють режисер Володимир Кучинський, художник Олександр Білозуб, композитор Олесь Коваль, хореограф Анатолій Сачівко. Прем’єра запланована на 28 березня. За особистим побажанням авторки декотрі покази будуть благодійними та пройдуть на підтримку військових госпіталів.

Рівненський музично-драматичний театр

Фото: надано авторкою Вистава «За двома зайцями»

1 і 2 березня Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр презентував прем'єру музичної комедії «За двома зайцями» Михайла Старицького. Колектив створив яскраву виставу у супроводі оркестру театру з піснями та танцями. У ролі Голохвостого – Станіслав Лозовський, Проні – Оксана Островська. Над створенням вистави працювали режисер Сергій Павлюк (головний режисер Херсонського театру Куліша), художниця Ольга Гоноболіна, балетмейстер Юрій Бусс. З Сергієм Павлюком театр співпрацює не вперше: поставив «Калігулу» Камю, «Марусю Чурай» Ліни Костенко, «Сон літньої ночі» Шекспіра та інші вистави. Наступний показ комедії «За двома зайцями» відбудеться 22 березня, 1 і 26 квітня. До речі, хто ще не бачив «Зерносховище» Рівненського театру (авторка Наталка Ворожбит, режисер Максим Голенко), яка стала лауреаткою 5 ГРИ і викликала чималий резонанс на гастролях торік у столичного глядача, 25 травня буде чудова нагода її переглянути в Києві на сцені Театру Франка.

Закарпатський театр Шерегіїв

Фото: надано авторкою Вистава 'Готель між двох світів'

Закарпатський академічний обласний музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв планує весною дивувати глядачів аж трьома прем’єрами і двома поновленнями вистав. 16 березня на великій сцені він представить «Кайдашеву сім’ю» Івана Нечуя-Левицького у постановці Станіслава Садаклієва (головний режисер Черкаського театру ім. Т. Г. Шевченка). В театрі обіцяють сучасний погляд на класику, поєднання українського колориту, гумору і драми, дослідження вічної теми сімейних конфліктів, які залишаються актуальними й сьогодні (інсценізація Ігоря Білиця). Далі 29 березня відбудеться прем’єра поновленої вистави «Готель між двох світів». Це не просто вистава, пишуть в театрі, а можливість зазирнути за межі буденності, відчути крихкість людського існування та переосмислити, що насправді важливо. Завдяки проникливій драматургії Еріка-Еммануеля Шмітта та чуттєвій режисерській інтерпретації Михайла Фіщенка, ця історія може стати потужним емоційним переживанням для глядачів, спонукати пробудження надії і віри у світло навіть у найтемніші часи.

Фото: надано авторкою Репетиція вистави 'Кайдашева сім'я '

Ще одне поновлення вистави буде у квітні. Його запланували щоб вшанувати засновників професійного театру на Закарпатті Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв та зберегти в діючому репертуарі першу закарпатську оперету. Її назва «До зустрічі з тобою». Це яскравий зразок української музичної комедії, яка розкриває тему любовних пригод, інтриг та несподіваних поворотів долі, демонструючи глибину людських почуттів через легкість жанру. У театрі переконані, що постановка дозволить відкрити творчість братів Шерегіїв для нового покоління глядачів і зберегти культурну спадщину Закарпаття. Над поновленням працюють режисер Анатолій Філіппов, художниця Емма Зайцева, диригентка Анастасія Жужгова, концертмейстерка Галина Буланова, балетмейстер Віктор Бабука.

У квітні театр планує також презентувати прем’єру вистави «Клятвені Діви» за п’єсою харківського драматурга Олега Михайлова (лауреат 5-ї ГРИ). На постановку запрошений Артур Опрятний (режисер і актор Дніпровського академічного театру драми та комедії). Це буде історія про внутрішню боротьбу, силу переконань і пошук свого місця у жорстокому світі. Вона зачіпає питання вибору між традицією і свободою, минулим і майбутнім. А в травні режисерка Ірина Ципіна представить свою версію «Тіней забутих предків» Коцюбинського.

Хмельницький музично-драматичний театр

Фото: надано авторкою

27 та 28 березня в Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Старицького відбудеться прем’єра водевілю «Хто кого?» за п’єсою Марка Кропивницького «Пошилися в дурні» в постановці головного режисера театру Дмитра Гусакова. Над виставою працюють художниця Олена Янчук, балетмейстер Юрій Саввон, диригент Леонід Деркач. Репертуар Хмельницького театру досить різноманітний, однак особливою популярністю користуються легкі комедійні твори української класики. До колоритної постановки вигадали унікальне сценографічне рішення, в основу якого ліг відомий Самчиківський розпис, що походить з села Самчики Хмельницької області. Музика у виставі буде автентична, з додаванням легкої сучасної стилізації. Вистава буде досить мобільною, оскільки театр постійно їздить на гастролі по області та часто грає на різних сценічних майданчиках з мінімальними технічними засобами.