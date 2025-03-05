Opera Aperta номінували на The Classical:NEXT Innovation Award 2025

Український колектив Opera Aperta (засновники – композитори Ілля Разумейко та Роман Григорів) здобув номінацію на The Classical:NEXT Innovation Award 2025. Ця номінація є визнанням інноваційних підходів колективу у сфері класичної музики та оперного мистецтва.
Раніше постановки Opera Aperta вже отримували вагомі відзнаки: опера IYOV — Шевченківську премію, опера CHORNOBYLDORF — Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Остання на цей час опера колективу GAIA-24 відкрила O.Festival в Нідерландах та отримала показ в рамках 60-ї Венеційської бієнале.
На сайті The Classical:NEXT Innovation Award колектив охарактеризували наступним чином: “Opera Aperta постійно шукає та випробовує нові стилі сучасної музики, композиційного та інструментального театру, медіа-опери, перформативних та міждисциплінарних практик і вже здобула міжнародне визнання”. Причину для номінації визначили так: “Opera Aperta — одна з найцікавіших постановочних компаній у сфері сучасної опери. Їхні роботи поєднують цікаві ідеї та унікальну художню мову, а їхні опери справляють сильне враження протягом останніх п'яти-десяти років. Opera Aperta — це рушійна сила, яка надихає зміни на українській оперній сцені”.
Opera Aperta змагатиметься за перемогу з дев’ятьма колективами з Китаю, США, Мексики, Бразилії, Польщі, Литви та інших країн. Перможець стане відомий 14 травня 2025. Церемонія вручення нагород відбудеться під час заходу Classical:NEXT 2025 у Берліні.
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Про The Classical:NEXT Innovation Award:
- Нагорода The Classical:NEXT Innovation Award спрямована на підтримку інноваційних проектів у сфері класичної музики та оперного мистецтва.
- Номінації здійснює спеціальний комітетом, до складу якого входять відомі журналісти та експерти галузі. Комітет складає довгий список номінантів, а потім голосуванням визначає короткий список з десяти проектів. Остаточні лауреати визначає онлайн-голосування серед усіх зареєстрованих делегатів Classical:NEXT.
- Щороку нагороду отримують три лауреати.
- Ця нагорода є частиною конференції та фестивалю Classical:NEXT, який відбувається щороку в Берліні, Німеччина.
- У 2025 році Classical:NEXT відбудеться з 12 по 15 травня.
- Classical:NEXT об'єднує понад 1,400 професіоналів з понад 49 країн світу