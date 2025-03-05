Opera Aperta номінували на The Classical:NEXT Innovation Award 2025

Ця нагорода вшановує інноваційні проекти у сфері класичної музики по всьому світу.

Український колектив Opera Aperta (засновники – композитори Ілля Разумейко та Роман Григорів) здобув номінацію на The Classical:NEXT Innovation Award 2025. Ця номінація є визнанням інноваційних підходів колективу у сфері класичної музики та оперного мистецтва.

Раніше постановки Opera Aperta вже отримували вагомі відзнаки: опера IYOV — Шевченківську премію, опера CHORNOBYLDORF — Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Остання на цей час опера колективу GAIA-24 відкрила O.Festival в Нідерландах та отримала показ в рамках 60-ї Венеційської бієнале.

На сайті The Classical:NEXT Innovation Award колектив охарактеризували наступним чином: “Opera Aperta постійно шукає та випробовує нові стилі сучасної музики, композиційного та інструментального театру, медіа-опери, перформативних та міждисциплінарних практик і вже здобула міжнародне визнання”. Причину для номінації визначили так: “Opera Aperta — одна з найцікавіших постановочних компаній у сфері сучасної опери. Їхні роботи поєднують цікаві ідеї та унікальну художню мову, а їхні опери справляють сильне враження протягом останніх п'яти-десяти років. Opera Aperta — це рушійна сила, яка надихає зміни на українській оперній сцені”.

Opera Aperta змагатиметься за перемогу з дев’ятьма колективами з Китаю, США, Мексики, Бразилії, Польщі, Литви та інших країн. Перможець стане відомий 14 травня 2025. Церемонія вручення нагород відбудеться під час заходу Classical:NEXT 2025 у Берліні.

Про The Classical:NEXT Innovation Award: