Віденський вальс, Станкович та Верді: Національна опера оголосила програму на березень

В кінці березня можна буде почути "Аїду" у виконанні Людмили Монастирської.

Національна опера України оголосила програму на березень. Заплановані святкові гала-концерти, присвяти до знакових дат, і, традиційно, шедеври світового та українського оперного і балетного репертуару.

Програма на березень:

6 березня (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році. Наприкінці 2022 року з постановки вилучили фрагменти творів російських авторів та замінили на роботи інших композиторів. В титульній партії Анастасія Шевченко. Також в головних ролях заявлені: Катерина Курченко (Герда), Олександр Скулкін (Кай), Олена Карандєєва (Ворона), Олександр Габелко (Ворон) та ін.

за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році. Наприкінці 2022 року з постановки вилучили фрагменти творів російських авторів та замінили на роботи інших композиторів. В титульній партії Анастасія Шевченко. Також в головних ролях заявлені: Катерина Курченко (Герда), Олександр Скулкін (Кай), Олена Карандєєва (Ворона), Олександр Габелко (Ворон) та ін. Фото: Національна опера України Снігова Королева. Анастасія Шевченко

7 березня (п’ятниця) о 17:00 та 8 березня (субота) о 15:00 - Оперно-балетний дивертисмент за участю провідних артистів опери та балету, симфонічного оркестру та хору Національної опери України. У програмі - Моцарт, Верді, Штраус та інші композитори.

за участю провідних артистів опери та балету, симфонічного оркестру та хору Національної опери України. У програмі - Моцарт, Верді, Штраус та інші композитори. 9 березня (неділя) о 17:00 - балет «Лілея» (К.Данькевич) . До Шевченківських Днів Національна опера України приурочила балет на музику Костянтина Данькевича, поставлений за мотивами балади Тараса Шевченка. Музична композиція Олексія Баклана за творами Данькевича. У виконавському складі заявлені: Каріна Тельвар (Лілея), Володимир Кутузов (Степан), Ян Ваня (Князь), Олексій Швидкий (Парубок), Катерина Миклуха (Русалка) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

. До Шевченківських Днів Національна опера України приурочила балет на музику Костянтина Данькевича, поставлений за мотивами балади Тараса Шевченка. Музична композиція Олексія Баклана за творами Данькевича. У виконавському складі заявлені: Каріна Тельвар (Лілея), Володимир Кутузов (Степан), Ян Ваня (Князь), Олексій Швидкий (Парубок), Катерина Миклуха (Русалка) та ін. Диригент – Герман Макаренко. 13 березня (четвер) о 17:00 – балет «Віденський вальс» . Вистава на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі. В головних ролях: Даниїл Пащук (Франц, композитор), Катерина Миклуха (Аннель, його наречена), Олександра Панченко (Карла, знаменита балерина), Ілля Морозов (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли) та ін.

. Вистава на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі. В головних ролях: Даниїл Пащук (Франц, композитор), Катерина Миклуха (Аннель, його наречена), Олександра Панченко (Карла, знаменита балерина), Ілля Морозов (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли) та ін. 14 березня (п’ятниця) о 17:00 - опера «Трубадур» Джузеппе Верді . Події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори. Постановний склад: Віталій Пальчиков – режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська – художник-постановник, Богдан Пліш – хормейстер-постановник. В головних ролях: Олег Злакоман (Манріко), Геннадій Ващенко (Граф ді Луна), Оксана Крамарева (Леонора), Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера (Феррандо), Тетяна Пімінова (Інес)та ін. Диригент – Микола Дядюра.

. Події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори. Постановний склад: Віталій Пальчиков – режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська – художник-постановник, Богдан Пліш – хормейстер-постановник. В головних ролях: Олег Злакоман (Манріко), Геннадій Ващенко (Граф ді Луна), Оксана Крамарева (Леонора), Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера (Феррандо), Тетяна Пімінова (Інес)та ін. Диригент – Микола Дядюра. Фото: Національна опера України Трикутний капелюх

15 березня (субота) о 15:00 – Вечір одноактних балетів з іспанським флером. «Трикутний Капелюх» Мануеля де Фалья у виконанні Христини Шишпор, Володимира Кутузова, Людмили Мельник, Микити Кайгородова та ін. «Болеро» Моріса Равеля у виконанні: Маргарита Альянах (Дівчина в білому), Євгена Логвиненка (Юнак), Райси Бетанкоурт (Дама у чорному).

з іспанським флером. у виконанні Христини Шишпор, Володимира Кутузова, Людмили Мельник, Микити Кайгородова та ін. у виконанні: Маргарита Альянах (Дівчина в білому), Євгена Логвиненка (Юнак), Райси Бетанкоурт (Дама у чорному). 16 березня (неділя) о 15:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан ), трагічна історія японської дівчини з Нагасакі. Однією з відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)». Постановницею сучасної версії вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Лілія Гревцова (Чіо-Чіо-сан), Дмитро Іванченко (Лейтенант Пінкертон), Наталя Кисла (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Ірина Петрова (Кет) та ін.

), трагічна історія японської дівчини з Нагасакі. Однією з відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)». Постановницею сучасної версії вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Лілія Гревцова (Чіо-Чіо-сан), Дмитро Іванченко (Лейтенант Пінкертон), Наталя Кисла (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Ірина Петрова (Кет) та ін. 20 березня (четвер) о 17:00 – балет А.Адана «Жізель» . Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Цього разу в головних партіях заявлені Наталія Мацак та Сергій Кривоконь.

. Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Цього разу в головних партіях заявлені Наталія Мацак та Сергій Кривоконь. 21 березня (п’ятниця) о 17:00 - опера «Турандот» , яка стала лебединою піснею великого композитора Дж.Пуччіні. Для втілення «Турандот» на сцені Національної опери за ініціативи Посольства Італії в Україні у 2003 році було запрошено відомого у всьому світі італійського режисера Маріо Корраді.

, яка стала лебединою піснею великого композитора Дж.Пуччіні. Для втілення «Турандот» на сцені Національної опери за ініціативи Посольства Італії в Україні у 2003 році було запрошено відомого у всьому світі італійського режисера Маріо Корраді. 22 березня (субота) о 15:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету. У головних ролях заявлені: Каріна Тельвар (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Олена Карандєєва (Цариця) та ін.

у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету. У головних ролях заявлені: Каріна Тельвар (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Олена Карандєєва (Цариця) та ін. 23 березня (неділя) о 15:00 — опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року: сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері. У головних ролях: Лілія Гревцова (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Ірина Петрова (Флора Бервуа) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року: сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері. У головних ролях: Лілія Гревцова (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Ірина Петрова (Флора Бервуа) та ін. Диригент – Алла Кульбаба. 27 березня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Цього разу вистава присвячена ювілею Олени Потапової - видатної української балерини, Народної артистки України, володарки звання «Національна легенда України». Лібрето досить умовно передає сюжет твору Мігеля Сервантеса.

Фото: Національна опера України Трубадур