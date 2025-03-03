Віденський вальс, Станкович та Верді: Національна опера оголосила програму на березень

Національна опера України оголосила програму на березень. Заплановані святкові гала-концерти, присвяти до знакових дат, і, традиційно, шедеври світового та українського оперного і балетного репертуару.
Програма на березень:
- 6 березня (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році. Наприкінці 2022 року з постановки вилучили фрагменти творів російських авторів та замінили на роботи інших композиторів. В титульній партії Анастасія Шевченко. Також в головних ролях заявлені: Катерина Курченко (Герда), Олександр Скулкін (Кай), Олена Карандєєва (Ворона), Олександр Габелко (Ворон) та ін.
- 7 березня (п’ятниця) о 17:00 та 8 березня (субота) о 15:00 - Оперно-балетний дивертисмент за участю провідних артистів опери та балету, симфонічного оркестру та хору Національної опери України. У програмі - Моцарт, Верді, Штраус та інші композитори.
- 9 березня (неділя) о 17:00 - балет «Лілея» (К.Данькевич). До Шевченківських Днів Національна опера України приурочила балет на музику Костянтина Данькевича, поставлений за мотивами балади Тараса Шевченка. Музична композиція Олексія Баклана за творами Данькевича. У виконавському складі заявлені: Каріна Тельвар (Лілея), Володимир Кутузов (Степан), Ян Ваня (Князь), Олексій Швидкий (Парубок), Катерина Миклуха (Русалка) та ін. Диригент – Герман Макаренко.
- 13 березня (четвер) о 17:00 – балет «Віденський вальс». Вистава на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі. В головних ролях: Даниїл Пащук (Франц, композитор), Катерина Миклуха (Аннель, його наречена), Олександра Панченко (Карла, знаменита балерина), Ілля Морозов (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли) та ін.
- 14 березня (п’ятниця) о 17:00 - опера «Трубадур» Джузеппе Верді. Події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори. Постановний склад: Віталій Пальчиков – режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська – художник-постановник, Богдан Пліш – хормейстер-постановник. В головних ролях: Олег Злакоман (Манріко), Геннадій Ващенко (Граф ді Луна), Оксана Крамарева (Леонора), Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера (Феррандо), Тетяна Пімінова (Інес)та ін. Диригент – Микола Дядюра.
- 15 березня (субота) о 15:00 – Вечір одноактних балетів з іспанським флером. «Трикутний Капелюх» Мануеля де Фалья у виконанні Христини Шишпор, Володимира Кутузова, Людмили Мельник, Микити Кайгородова та ін. «Болеро» Моріса Равеля у виконанні: Маргарита Альянах (Дівчина в білому), Євгена Логвиненка (Юнак), Райси Бетанкоурт (Дама у чорному).
- 16 березня (неділя) о 15:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан), трагічна історія японської дівчини з Нагасакі. Однією з відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)». Постановницею сучасної версії вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Лілія Гревцова (Чіо-Чіо-сан), Дмитро Іванченко (Лейтенант Пінкертон), Наталя Кисла (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Ірина Петрова (Кет) та ін.
- 20 березня (четвер) о 17:00 – балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Цього разу в головних партіях заявлені Наталія Мацак та Сергій Кривоконь.
- 21 березня (п’ятниця) о 17:00 - опера «Турандот», яка стала лебединою піснею великого композитора Дж.Пуччіні. Для втілення «Турандот» на сцені Національної опери за ініціативи Посольства Італії в Україні у 2003 році було запрошено відомого у всьому світі італійського режисера Маріо Корраді.
- 22 березня (субота) о 15:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету. У головних ролях заявлені: Каріна Тельвар (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Олена Карандєєва (Цариця) та ін.
- 23 березня (неділя) о 15:00 — опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року: сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері. У головних ролях: Лілія Гревцова (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Ірина Петрова (Флора Бервуа) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.
- 27 березня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Цього разу вистава присвячена ювілею Олени Потапової - видатної української балерини, Народної артистки України, володарки звання «Національна легенда України». Лібрето досить умовно передає сюжет твору Мігеля Сервантеса.
- 28 березня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джузеппе Верді «Аїда» цього разу присвячена 100-річчю Дмитра Гнатюка. Починаючи з 1998 року «Аїда» у постановці Дмитра Гнатюка прикрашає сцену Національної опери України. Опера була створена на честь завершення будівництва Суецького каналу. Єгипетський уряд звернувся до всесвітньо відомого композитора з проханням написати нову оперу на сюжет з життя фараонів. Створена за чотири місяці грандіозна вистава з перших нот зачарувала глядачів з усього світу. У титульній партії шанувальники оперного мистецтва зможуть побачити неперевершену Людмилу Монастирську, яка вважається однією з кращих сучасних виконавиць цієї ролі у світі. Також у ролях: Сергій Пащук (Радамес), Анжеліна Швачка (Амнеріс), Олександр Мельничук (Амонасро), Сергій Ковнір (Рамфіс), Владислав Фоміних (Фараон) та ін.
- 29 березня (субота) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка.
- 30 березня (неділя) о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» за мотивами твору французького драматурга П’єра Бомарше. Вистава йде в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка.