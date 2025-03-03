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У США п'ять "Оскарів" віддали фільму "Анора" про стосунки секспрацівниці і росіянина

А українська стрічка "Порцелянова війна" про війну не перемогла у своїй номінації.

У США п'ять "Оскарів" віддали фільму "Анора" про стосунки секспрацівниці і росіянина
Едрієн Броуді (справа), переможець у номінації «Найкращий актор у головній ролі» за фільм «Бруталіст», із ведучим Кілліаном Мерф
Фото: EPA/UPG

У ніч на 3 березня в американському Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія нагородження премією "Оскар". Ведучим церемонії став американський комік Конан ОʼБраєн.

Як пише ВВС, 5 статуеток отримала стрічка "Анора", у якій йдеться про стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха.

Український фільм "Порцелянова війна", який був номінований на премію як найкращий повнометражний документальний, не отримав нагороди.

Список цьогорічних переможців:

  • Найкращий режисер – Шон Бейкер за фільм «Анора»;
  • Найкращий актор – Едріен Броді за роль у картині «Бруталіст»;
  • Найкраща акторка – 25-річна Майкі Медісон за роль у «Анорі». Вона стала наймолодшою лауреаткою премії 2025 року;
  • Найкращий актор другого плану – Кірен Калкін за роль у стрічці «Справжній біль»;
  • Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана, яка зіграла у фільмі «Емілія Перес»;
  • Найкращий іноземний фільм – бразильська стрічка «Я досі тут».
  • Найкращий короткометражний документальний фільм – «Єдина дівчина в оркестрі», 
  • Найкращий повнометражний документальний фільм – «Немає іншої землі» від палестино-ізраїльської команди виробництва Палестини та Норвегії.
  • Найкращий мультфільм – «Потік. Останній кіт на Землі». Це – перший латвійський фільм, який отримав американську премію;
  • Найкращий короткометражний мультфільм – «У тіні кипариса»;
  • Найкращі костюми – Пол Тейзевелл за роботу над стрічкою «Wicked: Чародійка»;
  • Найкращий оригінальний сценарій – Шон Бейкер за сценарій для «Анори»;
  • Найкращий адаптований сценарій – Пітер Страуган за стрічку «Конклав»;
  • Найкращий грим та зачіски – команда фільму «Субстанція»;
  • Найкращий монтаж – Шон Бейкер за фільм «Анора»;
  • Найкраща операторська робота – Лоу Кроулі за стрічку «Бруталіст»;
  • Найкращий художник-постановник – команда фільму «Wicked: Чародійка»;
  • Найкраща оригінальна пісня – El Mal, саундтрек до картини «Емілія Перес»;
  • Найкращий звук – команда фільму «Дюна: Частина 2»;
  • Найкращі візуальні ефекти – команда фільму «Дюна: Частина 2»;
  • Найкращий короткометражний фільм – «Я не робот»;
  • Найкраща музика до фільму – композитор Деніел Бламберг за роботу над фільмом «Бруталіст».
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