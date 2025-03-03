У США п'ять "Оскарів" віддали фільму "Анора" про стосунки секспрацівниці і росіянина

А українська стрічка "Порцелянова війна" про війну не перемогла у своїй номінації.

Едрієн Броуді (справа), переможець у номінації «Найкращий актор у головній ролі» за фільм «Бруталіст», із ведучим Кілліаном Мерф

У ніч на 3 березня в американському Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія нагородження премією "Оскар". Ведучим церемонії став американський комік Конан ОʼБраєн.

Як пише ВВС, 5 статуеток отримала стрічка "Анора", у якій йдеться про стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха.

Український фільм "Порцелянова війна", який був номінований на премію як найкращий повнометражний документальний, не отримав нагороди.

Список цьогорічних переможців: