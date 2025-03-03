У США п'ять "Оскарів" віддали фільму "Анора" про стосунки секспрацівниці і росіянина

У ніч на 3 березня в американському Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія нагородження премією "Оскар". Ведучим церемонії став американський комік Конан ОʼБраєн.
Як пише ВВС, 5 статуеток отримала стрічка "Анора", у якій йдеться про стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха.
Український фільм "Порцелянова війна", який був номінований на премію як найкращий повнометражний документальний, не отримав нагороди.
Список цьогорічних переможців:
- Найкращий режисер – Шон Бейкер за фільм «Анора»;
- Найкращий актор – Едріен Броді за роль у картині «Бруталіст»;
- Найкраща акторка – 25-річна Майкі Медісон за роль у «Анорі». Вона стала наймолодшою лауреаткою премії 2025 року;
- Найкращий актор другого плану – Кірен Калкін за роль у стрічці «Справжній біль»;
- Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана, яка зіграла у фільмі «Емілія Перес»;
- Найкращий іноземний фільм – бразильська стрічка «Я досі тут».
- Найкращий короткометражний документальний фільм – «Єдина дівчина в оркестрі»,
- Найкращий повнометражний документальний фільм – «Немає іншої землі» від палестино-ізраїльської команди виробництва Палестини та Норвегії.
- Найкращий мультфільм – «Потік. Останній кіт на Землі». Це – перший латвійський фільм, який отримав американську премію;
- Найкращий короткометражний мультфільм – «У тіні кипариса»;
- Найкращі костюми – Пол Тейзевелл за роботу над стрічкою «Wicked: Чародійка»;
- Найкращий оригінальний сценарій – Шон Бейкер за сценарій для «Анори»;
- Найкращий адаптований сценарій – Пітер Страуган за стрічку «Конклав»;
- Найкращий грим та зачіски – команда фільму «Субстанція»;
- Найкращий монтаж – Шон Бейкер за фільм «Анора»;
- Найкраща операторська робота – Лоу Кроулі за стрічку «Бруталіст»;
- Найкращий художник-постановник – команда фільму «Wicked: Чародійка»;
- Найкраща оригінальна пісня – El Mal, саундтрек до картини «Емілія Перес»;
- Найкращий звук – команда фільму «Дюна: Частина 2»;
- Найкращі візуальні ефекти – команда фільму «Дюна: Частина 2»;
- Найкращий короткометражний фільм – «Я не робот»;
- Найкраща музика до фільму – композитор Деніел Бламберг за роботу над фільмом «Бруталіст».