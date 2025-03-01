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У Львові помер видатний скульптор Ярослав Мотика

Мер міста зазначив, що роботи Ярослава Мотики змінили мистецьке обличчя Львова.

У Львові помер видатний скульптор Ярослав Мотика
Ярослав Мотика
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

На 82-му році життя відійшов у вічність відомий львівський скульптор Ярослав Мотика.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. 

Мер зазначив, що роботи Ярослава Мотики змінили мистецьке обличчя Львова, зробивши його живим і чуттєвим. Камінь та бронза в його руках ставали історією, емоціями, пам’яттю.

“Львів завжди був містом натхнення для митця. Ми будемо берегти і розповідати майбутнім поколінням його творчість. Світла памʼять”, – написав мер.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що скульптури Ярослава Мотики – це не просто мистецтво, а зафіксовані в глині, бронзі, камені й дереві символи нашої епохи.

“Дякую за те, що мав честь знати вас особисто і надихатися теплом нашого спілкування та вашими поглядами на життя, мистецтво й світ. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто розуміє цінність творчості Ярослава Миколайовича. Світла пам’ять світлій людині”, – написав Максим Козицький.

Зазначимо, Ярослав Мотика відомий монументальними та камерними роботами. Закінчив Львівський інститут прикладного мистецтва (1966). Його дипломна робота «Лілея» досі прикрашає ставок у Стрийському парку.

У 1972 році отримав Шевченківську премію. Створив пам’ятник 1000-літтю хрещення України-Руси в Генку (Бельгія). У 2022 році у Львові відбулася його виставка «Я Мо», а у 2024 – перша персональна виставка в Києві.

Активно співпрацював із реабілітаційним центром «Незламні», допомагаючи ветеранам через мистецтво. Його творчість поєднувала традиції та сучасні тенденції, залишаючи значний внесок у мистецтво України.

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