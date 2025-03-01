Укрзалізниця призначила три додаткові поїзди

Вони курсуватимуть з Одеси до Києва і Львова, а також із Києва до Трускавця.

Укрзалізниця призначила ще три додаткові поїзди.

За інформацією перевізника, 9 березня курсуватиме поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів. Він вирушатиме зі Львова о 07:26 і прибуватиме в Одесу о 18:17. У зворотному напрямку відправлятиметься о 07:53, прибуватиме до Львова о 18:23.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ відправиться також 9 березня. З Києва - о 08:33, в Одесі о 18:08. Зворотно – об 11:27, у Києві о 20:42.

У Карпати почне курсувати додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ. З Києва він відправлятиметься о 10:16, у Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно – о 08:33, у Києві о 19:11.