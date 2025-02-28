Шмигаль: Україна та МВФ домовилися щодо перегляду програми розширеного фінансування

Україна та МВФ домовилися щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Черговий транш з програми обсягом 15,5 млрд доларів Україна отримає після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів США. Черговий транш зможемо отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ", — повідомляє Шмигаль.

Очільник уряду висловив вдячність командам Уряду та НБУ за ґрунтовну роботу, а також подякував Фонду за підтримку та стабільне партнерство.