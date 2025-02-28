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Збанкрутілий київський завод "Росинка" відновить роботу в травні 2025 року

Запуск виробництва обійшовся в $1 млн.

Збанкрутілий київський завод "Росинка" відновить роботу в травні 2025 року
Завод "Росинка" (архівне фото)
Фото: wikimapia.org

Збанкрутілий "Київський завод "Росинка відновить свою роботу у травні 2025 року.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

За інформацією видання, запуск виробництва обійшовся в $1 млн. Компанія планує у 2025-2026 роках вкласти ще понад $1 млн. Окупити інвестиції на підприємстві розраховують за п’ять років.

У 204 році "Росинка" вже відновила виробництво лимонадів за контрактним розливом на київському заводі "Орлан" і на підприємстві в Черкаській області. 

Компанія отримала ліцензію на видобуток мінеральної води з джерела на території заводу на глибині 327 м. Першу лінійку мінеральної води "Софія Київська" випустять у квітні-травні 2025 року. Потім – сокові напої з чотирма смаками. Випуск класичних лимонадів на заводі "Росинка" запланований на 2026 рік, розповіла директорка київського заводу "Росинка" Інна Ярмоленко.

"Софія Київська" буде розливатися у пляшки місткістю 0,5 л та 1,5 л, сокові напої – у м’якому пакуванні 180–200 мл. Редизайн "Софії Київської" вже зроблено, на черзі – зміна етикетки "Росинки". Назви напоїв не зміняться.

У серпні 2023 року "Прозорро.Продажі" відбувся аукціон, на якому "Росинку" було продано за 138,5 млн грн кіпрській "Альвіва Груп ЛТД", бенефіціаром якої є ексдепутат Київради В'ячеслав Супруненко.

  • Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" - один із найбільших у країні виробників безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, квасу та мінеральної води. Його засновано в 1960 році. Випускає продукцію під торговими марками "Росинка", "Софія Київська", "Capri-Sonne", "Мустанг" тощо.
  • У 2014 році завод отримав чистий збиток майже 143,6 млн грн проти чистого прибутку 8,6 млн грн роком раніше. У листопаді 2015 року суд почав процедуру банкрутства заводу.
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