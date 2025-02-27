Лекорню: Франція з осені обговорює з Україною розробку українських копалин для французької "оборонки"

Український президент зробив "низку пропозицій не лише Сполученим Штатам, але й Франції", сказав французький міністр оборони.

Очільник Міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція з жовтня 2024-го обговорює з Україною використання українських корисних копалин для французької оборонної промисловості, повідомляє "Європейська правда".

Лекорню зазначив, що Франція працювала над цим питанням протягом кількох місяців, починаючи з "минулої осені", коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа "включив питання сировини до свого плану перемоги".

Український президент зробив "низку пропозицій не лише Сполученим Штатам, але й Франції", сказав французький міністр оборони.

"Володимир Зеленський і його команда бачили, що це питання сировини може бути одним з елементів угоди з нами, щоб створити стійкість. Тож президент Трамп не зовсім вигадав це, бо це зробили самі українці", – сказав міністр.

"Ми потребуватимемо низки ключових сировинних матеріалів для наших власних систем озброєнь не наступного року, а протягом наступних 30-40 років", – додав Лекорню.

Він зазначив, що президент Макрон попросив його "вступити в дискусію з українцями".

"Хочемо ми цього чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з питаннями військово-стратегічними чи безпековими. У будь-якому випадку, це особливо стосується енергетики", – сказав міністр.