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Reuters: Макрон і Мерц домовилися про численні спільні ініціативи

Лідери домовилися відкрити нову главу у франко-німецьких відносинах.

Reuters: Макрон і Мерц домовилися про численні спільні ініціативи
Президент Франції Еммануель Макрон і майбутній канцлер-консерватор Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: Al Drago, Krisztian Bocsi/Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон і майбутній канцлер-консерватор Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Парижі домовилися відкрити нову главу у франко-німецьких відносинах.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

“Була велика домовленість і численні відправні точки для спільних ініціатив", ‒ зазначило джерело, додавши, що під час їхньої зустрічі в середу в Єлисейському палаці панувала дружня атмосфера.

Макрон, який у понеділок зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, поінформував вчора лідерів ЄС про результати переговорів під час відеоконференції.

Очікується, що Мерц, чиї консерватори перемогли на позачергових виборах минулого тижня, спробує сформувати коаліцію з соціал-демократами нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца, які посіли третє місце. Мерц неодноразово заявляв, що Європа має об’єднатися на тлі другої адміністрації Трампа та має швидко створити незалежний оборонний потенціал.

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  • Раніше повідомлялося, що під час візиту Мерца планується обговорити політичну ситуацію в Німеччині після виборів, перебіг коаліційних переговорів та трансатлантичні відносини як продовження діалогу Макрона з Трампом.
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