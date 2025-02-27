Reuters: Макрон і Мерц домовилися про численні спільні ініціативи

Президент Франції Еммануель Макрон і майбутній канцлер-консерватор Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Парижі домовилися відкрити нову главу у франко-німецьких відносинах.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

“Була велика домовленість і численні відправні точки для спільних ініціатив", ‒ зазначило джерело, додавши, що під час їхньої зустрічі в середу в Єлисейському палаці панувала дружня атмосфера.

Макрон, який у понеділок зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, поінформував вчора лідерів ЄС про результати переговорів під час відеоконференції.

Очікується, що Мерц, чиї консерватори перемогли на позачергових виборах минулого тижня, спробує сформувати коаліцію з соціал-демократами нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца, які посіли третє місце. Мерц неодноразово заявляв, що Європа має об’єднатися на тлі другої адміністрації Трампа та має швидко створити незалежний оборонний потенціал.