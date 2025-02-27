Пентагон заборонить трансгендерам вступати до армії

Військовослужбовці-трансгендери будуть звільнені із армії США, якщо вони не отримають виключення.

Як пише Reuters та CNN, про це йдеться у заяві Пентагону, яка фактично забороняє цим людям вступати або служити в армії.

"Департамент визнає лише дві статі: чоловічу та жіночу. Стать людини є незмінною, незмінною протягом життя людини. Усі військовослужбовці проходитимуть службу лише відповідно до своєї статі", – йдеться у документі.

Минулого місяця Дональд Трамп підписав виконавчий наказ, в якому було сказано, що чоловік, що ідентифікує себе як жінка, "не відповідає скромності та самовідданості, які вимагаються від військовослужбовця". Документ, що детально описує нову політику Пентагону, з’явився в судовій справі в рамках судового оскарження указу Трампа.

Цього місяця Пентагон заявив, що американські війська більше не дозволятимуть трансгендерним особам приєднуватися до них і припинять виконувати або сприяти процедурам, пов’язаним зі зміною статі для військовослужбовців. Це поширюється і на діючих військових.

Згідно із останнім документом, Пентагон повинен створити процедуру ідентифікації військовослужбовців, які є трансгендерами протягом 30 днів, а потім протягом 30 днів після цього повинен почати звільняти їх з армії.

У Пентагоні заявили, що не звільнятимуть тих військових, які представляють "інтерес уряду в утриманні" і якщо особа готова дотримуватися всіх стандартів, "пов’язаних зі статтю заявника".

Військовослужбовця також зможуть залишити, якщо він продемонструє "36 місяців поспіль стабільність" своєї статі без "клінічно значущих страждань або порушень", якщо він зможе довести, що ніколи не намагався змінити стать до іншої статі, і якщо він готовий дотримуватися "всіх застосовних стандартів", що стосуються його статі.

Цього місяця міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що до трансгендерних людей, які вже є в армії, "ставитимуться з гідністю та повагою".

Згідно з даними Міністерства оборони США, в армії служить близько 1,3 мільйона військовослужбовців. Захисники прав трансгендерів кажуть, що у війську перебувають близько 15 000 військовослужбовців-трансгендерів, проте за офіційними даними, їх є декілька тисяч.