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Данський рітейлер маркуватиме європейські товари

Компанія отримала запити від клієнтів, які хочуть купувати продукти від європейських брендів.

Данський рітейлер маркуватиме європейські товари
Датський рітейлер маркуватиме європейські товари
Фото: Anders Hagh/LinkedIn

Данський рітейлер Danish Salling Group з березня буде маркувати товари з Європи.

Про це повідомляє The Guardian.

“Найбільший роздрібний продавець Данії Salling Group додасть чорну зірку на електронні етикетки, щоб допомогти споживачам, які хочуть обирати європейські продукти”, - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Salling Group Андерс Хаг розповів, що компанія “нещодавно отримала низку запитів від клієнтів, які хочуть купувати продукти від європейських брендів” через зростання торговельної напруженості із США за час президентства Дональда Трампа.

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Він запевнив, що компанія все ще продовжить мати на полицях бренди з усього світу, і клієнти матимуть можливість обрати товар.

  • Президент США Дональд Трамп пригрозив розширити сферу дії своїх торгових мит, повторивши своє попередження про те, що Європейський союз ‒ і потенційно Велика Британія ‒ зіштовхнуться з митами.
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