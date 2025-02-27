Трамп каже, що введе 25% мита на авто та інші європейські товари

Американський президент звинуватив Європу в тому, що вона використовує Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на європейські автомобілі та інші товари будуть введені мита в розмірі 25%, пише DW.

“Ми прийняли рішення, і ми оголосимо про це дуже скоро, і воно становитиме 25%, загалом, і це стосуватиметься автомобілів і всього іншого”, ‒ сказав Трамп журналістам під час першого засідання кабінету міністрів свого другого президенства.

Трамп також звинуватив Європу в тому, що вона використовує Сполучені Штати.

“Вони не приймають наші машини. Вони не приймають, по суті, нашу сільськогосподарську продукцію. А ми приймаємо їх усе”, – сказав Трамп.

Він ствердив, що Європейський Союз був створений “для того, щоб накрутити Сполучені Штати”.

Зараз ЄС стягує 10% мито на імпорт транспортних засобів, що в чотири рази перевищує ставку мита США на легкові автомобілі в 2,5%.

ЄС обіцяє “жорстко” відреагувати на тарифи США

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, та заявила, що блок ‒ це “найбільший у світі вільний ринок”, який став “благом для Сполучених Штатів”.

У ЄК зазначають, що єдиний ринок ЄС “полегшив торгівлю, знизив витрати для американських експортерів та гармонізував стандарти та правила у 27 країнах”.

“ЄС жорстко і негайно реагуватиме на невиправдані бар'єри для вільної та справедливої торгівлі, зокрема коли тарифи використовуються для оскарження законної та недискримінаційної політики”, ‒ заявив представник комісії.