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Apple виправила баг, через який iPhone плутав слова "расист" і "Трамп"

Жодного політично-ідеологічного підтексту. 

Apple виправила баг, через який iPhone плутав слова "расист" і "Трамп"

Компанія Apple публічно відповіла на низку оприлюднених в мережі відео, в яких iPhone під час використання функції надиктовування тексту записує слово "расист" як "Трамп".

Як передає Associated Press, техногігант з Купертіно визнав, що модель розпізнавання мовлення може припускатися деяких помилок, коли слова мають схожу фонетичну форму. 

В Apple також наголосили, що проблема спостерігалася з будь-якими іншими словами, що містять приголосний "р", не лише прізвищем президента США.

На пристрої користувачів вже прийшло оновлення, яке усуває баг. Журналісти AP перевірили роботу надиктовування і більше не зустрічали цю неточність. 

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