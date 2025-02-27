Apple виправила баг, через який iPhone плутав слова "расист" і "Трамп"

Компанія Apple публічно відповіла на низку оприлюднених в мережі відео, в яких iPhone під час використання функції надиктовування тексту записує слово "расист" як "Трамп".

Як передає Associated Press, техногігант з Купертіно визнав, що модель розпізнавання мовлення може припускатися деяких помилок, коли слова мають схожу фонетичну форму.

В Apple також наголосили, що проблема спостерігалася з будь-якими іншими словами, що містять приголосний "р", не лише прізвищем президента США.

На пристрої користувачів вже прийшло оновлення, яке усуває баг. Журналісти AP перевірили роботу надиктовування і більше не зустрічали цю неточність.