Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів

Акції технологічних компаній на Уолл-стріт втратили у понеділок приблизно 1 трильйон доларів після прогресу китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek.

Про це повідомляє Financial Times.

Минулого тижня компанія DeepSeek випустила свою нову версію великої мовної моделі (ВММ) штучного інтелекту, яка досягла практично такої ж продуктивності, що й аналоги від американських компаній OpenAI та Meta, але при цьому вартість її розробки була значно меншою. DeepSeek також використовує набагато менше мікросхем Nvidia, аніж кокуренти.

Після появи нової версії ВММ DeepSeek акції технологічних компаній впали, оскільки інвестори переоцінили ймовірні майбутні інвестиції в обладнання для ШІ.

Зокрема, акції Nvidia, основного виробника відеокарт, які використовують для функціонування ШІ, впали на 12%, втративши 384 мільярдів доларів ринкової вартості. Влітку минулого року компанія Nvidia стала найдорожчою у світі, її ринкова капіталізація сягнула $3,335 трильйона, збільшившись з 2019 року в 30 разів.

Акції європейського виробника мікросхем ASML впали на 8,2%. Розробники моделей ШІ, компанії Microsoft та Meta втратили 3,7% і 2% відповідно.

Акції Siemens Energy, яка постачає електричне обладнання для інфраструктури ШІ, впали на 19%, компанії Schneider Electric, французького виробника електроенергії, який інвестував значні кошти в послуги для центрів обробки даних, — на 9,2%.

За даними UBS, інвестиції в штучний інтелект великих технологічних компаній США минулого року досягли 224 мільярдів доларів, у 2025 році сума зросте 280 мільярдів доларів. Минулого тижня OpenAI і SoftBank оголосили про план інвестувати 500 мільярдів доларів США протягом наступних чотирьох років в інфраструктуру штучного інтелекту.

DeepSeek — це китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, заснована в 2023 році в місті Ханчжоу. Компанія створила сімейство великих мовних моделей, Модель R1, презентована минулого тижня, була розроблена всього за два місяці з бюджетом лише $6 млн, при тому, що навчання останньої великої моделі штучного інтелекту компанії Meta коштувало 60-70 мільйонів доларів.

Нагадаємо, генеральний директор корпорації OpenAI Сем Альтман заявив, що нова модель ChatGPT o3-mini стане безоплатною для користувачів.