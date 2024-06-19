Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
ГоловнаСвіт

Акції Nvidia з 2019 року подорожчали більше ніж у 30 разів

Вартість компанії, яка стала найдородчжою у світі, сягнула $3,335 трлн.

Акції Nvidia з 2019 року подорожчали більше ніж у 30 разів
Штаб-квартира корпорації NVIDIA
Фото: EPA/UPG

Акції технологічного гіганта Nvidia, який став найдорожчою компанією у світі за ринковою капіталізацією (сукупною вартістю всіх її акцій) подорожчали більше ніж у 30 разів. Про це пише Німецька хвиля.

Акції виробника чіпів зросли на 3,5% до $135,58 у ході денних торгів, внаслідок чого вартість компанії сягнула $3,335 трлн.

Компанія обганяє Microsoft і за останні п'ять років стрімко піднялася на вершину рейтингів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зростання ринкової капіталізації Nvidia можна частково пояснити появою штучного інтелекту та технологій машинного навчання, причому компанія є основним виробником процесорів, необхідних для таких продуктів.

Ще в липні 2019 року одна акція Nvidia коштувала менше ніж 4 долари, тобто ціна акцій з того часу зросла більше ніж у 30 разів.

Акції Nvidia також найчастіше купують та продають. На них припадає близько 16% усіх, якими торгують цього року, з акцій 500 найбільших компаній, зареєстрованих у США.

  • Технологічні гіганти вже давно є найдорожчими компаніями у світі.
  • Microsoft займала перше місце у списку до Nvidia. Згідно з поточним рейтингом, Apple посідає третє місце, а саудівський нафтовий гігант Saudi Aramco ‒ четверте, за ним ідуть Alphabet (Google), Amazon, Meta (яка, серед іншого, володіє Facebook, Instagram і WhatsApp) і виробник електромобілів Tesla.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies