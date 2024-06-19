Акції Nvidia з 2019 року подорожчали більше ніж у 30 разів

Акції технологічного гіганта Nvidia, який став найдорожчою компанією у світі за ринковою капіталізацією (сукупною вартістю всіх її акцій) подорожчали більше ніж у 30 разів. Про це пише Німецька хвиля.

Акції виробника чіпів зросли на 3,5% до $135,58 у ході денних торгів, внаслідок чого вартість компанії сягнула $3,335 трлн.

Компанія обганяє Microsoft і за останні п'ять років стрімко піднялася на вершину рейтингів.

Зростання ринкової капіталізації Nvidia можна частково пояснити появою штучного інтелекту та технологій машинного навчання, причому компанія є основним виробником процесорів, необхідних для таких продуктів.

Ще в липні 2019 року одна акція Nvidia коштувала менше ніж 4 долари, тобто ціна акцій з того часу зросла більше ніж у 30 разів.

Акції Nvidia також найчастіше купують та продають. На них припадає близько 16% усіх, якими торгують цього року, з акцій 500 найбільших компаній, зареєстрованих у США.