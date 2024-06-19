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Голова МЗС Ізраїлю назвав "близькою" повномасштабну війну з "Хезболлою"

Плани щодо наступу на Ліван вже створені та затверджені.

Голова МЗС Ізраїлю назвав "близькою" повномасштабну війну з "Хезболлою"
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Катц попередив про "наближення моменту" оголошення повномасштабної війни країни проти "Хезболли".

Як пише The Guardian, така риторика стала відповіддю на публікацію відео з розвідувального дрону воєнізованої організації, на якому знято режимні об'єкти та житлові квартали Хайфи. На тлі загострення на кордоні між Ізраїлем та Ліваном цей ролик було сприйнято як погрозу "Хезболли" атакувати портове ізраїльське місто.

За словами Катца, у війні "Хезболлу буде знищено, а Ліван зазнає суттєвих поразок". 

Ізраїльські військові, в свою чергу, говорять про те, що плани операції щодо наступу на Ліван вже розроблені і затверджені. Вони містять вказівку щодо "пришвидшення готовності наземних військ". 

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