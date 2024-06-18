США запровадили санкції, які мають вдарити по президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку

Сьогодні, 18 червня, США оголосили про запровадження санкцій проти мережі, яка збагачувала президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.

Обмеження стосуються мережі, яка складається з двох фізичних і семи юридичних осіб. Вони забезпечують основні джерела доходів президента Республіки Сербської Мілорада Додіка та його сім'ї.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою США Брайан Нельсон зазначив, що Сполучені Штати засуджують зусилля Додіка по "руйнуванню інституцій", які забезпечували мир і стабільність у Боснії та Герцеговині.

"Ми продовжимо викривати шахрайські схеми, які дають змогу Додіку та його родині експлуатувати власний народ заради особистої вигоди", — підкреслив Нельсон.

Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни. У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.

У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну. Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.