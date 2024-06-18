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США запровадили санкції, які мають вдарити по президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку

Мілорад Додік є союзником російського диктатора Путіна.

США запровадили санкції, які мають вдарити по президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку
Лідер боснійських сербів Мілорад Додік
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні, 18 червня, США оголосили про запровадження санкцій проти мережі, яка збагачувала президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.

Обмеження стосуються мережі, яка складається з двох фізичних і семи юридичних осіб. Вони забезпечують основні джерела доходів президента Республіки Сербської Мілорада Додіка та його сім'ї.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою США Брайан Нельсон зазначив, що Сполучені Штати засуджують зусилля Додіка по "руйнуванню інституцій", які забезпечували мир і стабільність у Боснії та Герцеговині.

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"Ми продовжимо викривати шахрайські схеми, які дають змогу Додіку та його родині експлуатувати власний народ заради особистої вигоди", — підкреслив Нельсон.

  • Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".

  • Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.

  • Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.

  • У грудні 2022 року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Раніше посол РФ Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.

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