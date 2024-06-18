Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
ГоловнаСвіт

У Швейцарії затримали російського дипломата, який намагався придбати зброю перед Самітом миру

За російським дипломатом стежила швейцарська розвідувальна служба.

У Швейцарії затримали російського дипломата, який намагався придбати зброю перед Самітом миру
Фото: Pixabay

За кілька тижнів до Глобального саміту миру у Швейцарії затримали співробітника посольства Росії, який намагався придбати вогнепальну зброю.

Про це пише видання Tages-Anzeiger з посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.

Зазначається, що співробітник російського посольства у Берні намагався отримати вогнепальну зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії. 

Федеральна прокуратура підтвердила відповідні розслідування і заявила, що в рамках початкових заходів безпеки було проведено кілька обшуків будинків спільно із залученням кантональної поліції. При цьому сам російський дипломат користується імунітетом.

За підозрюваним російським дипломатом стежила швейцарська розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи.

Федеральна прокуратура звернулася з проханням зняти "імунітет" з дипломата, але для проведення розслідування відомство має бути уповноважене Федеральною радою.

Повноваження щодо ухвалення рішень тепер належать міністру юстиції Беату Янсу, але не виключено, що в цьому буде "замішаний" міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс або навіть весь уряд Швейцарії.

Також видання зазначає, що російський дипломат міг втекти з країни, а швейцарський уряд навіть лобіював цей процес.

  • 15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру під час якого понад 80 держав і організацій наразі підписали комюніке Саміту миру. 
  • Широка участь у Глобальному саміті миру демонструє, що війна в Україні не залишила байдужою міжнародну спільноту. Держави хочуть разом прокладати шлях до миру. Перспективи та вихідні позиції країн є різними, заявила на пресконференції з нагоди закриття установчого саміту миру президентка Швейцарії Віола Амгерд.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies