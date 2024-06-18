У Швейцарії затримали російського дипломата, який намагався придбати зброю перед Самітом миру

За кілька тижнів до Глобального саміту миру у Швейцарії затримали співробітника посольства Росії, який намагався придбати вогнепальну зброю.
Про це пише видання Tages-Anzeiger з посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.
Зазначається, що співробітник російського посольства у Берні намагався отримати вогнепальну зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії.
Федеральна прокуратура підтвердила відповідні розслідування і заявила, що в рамках початкових заходів безпеки було проведено кілька обшуків будинків спільно із залученням кантональної поліції. При цьому сам російський дипломат користується імунітетом.
За підозрюваним російським дипломатом стежила швейцарська розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи.
Федеральна прокуратура звернулася з проханням зняти "імунітет" з дипломата, але для проведення розслідування відомство має бути уповноважене Федеральною радою.
Повноваження щодо ухвалення рішень тепер належать міністру юстиції Беату Янсу, але не виключено, що в цьому буде "замішаний" міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс або навіть весь уряд Швейцарії.
Також видання зазначає, що російський дипломат міг втекти з країни, а швейцарський уряд навіть лобіював цей процес.
- 15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру під час якого понад 80 держав і організацій наразі підписали комюніке Саміту миру.
- Широка участь у Глобальному саміті миру демонструє, що війна в Україні не залишила байдужою міжнародну спільноту. Держави хочуть разом прокладати шлях до миру. Перспективи та вихідні позиції країн є різними, заявила на пресконференції з нагоди закриття установчого саміту миру президентка Швейцарії Віола Амгерд.