У Швейцарії затримали російського дипломата, який намагався придбати зброю перед Самітом миру

За кілька тижнів до Глобального саміту миру у Швейцарії затримали співробітника посольства Росії, який намагався придбати вогнепальну зброю.

Про це пише видання Tages-Anzeiger з посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.

Зазначається, що співробітник російського посольства у Берні намагався отримати вогнепальну зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії.

Федеральна прокуратура підтвердила відповідні розслідування і заявила, що в рамках початкових заходів безпеки було проведено кілька обшуків будинків спільно із залученням кантональної поліції. При цьому сам російський дипломат користується імунітетом.

За підозрюваним російським дипломатом стежила швейцарська розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи.

Федеральна прокуратура звернулася з проханням зняти "імунітет" з дипломата, але для проведення розслідування відомство має бути уповноважене Федеральною радою.

Повноваження щодо ухвалення рішень тепер належать міністру юстиції Беату Янсу, але не виключено, що в цьому буде "замішаний" міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс або навіть весь уряд Швейцарії.

Також видання зазначає, що російський дипломат міг втекти з країни, а швейцарський уряд навіть лобіював цей процес.