Губернатор американського штату Меріленд оголосив про скасування понад 175 000 судимостей за вживання марихуани, а також за зберігання приладдя для вживання канабісу, повідомляє DW.
Губернатор Вес Мур зазначив, що це наймасштабніше помилування на рівні штату в історії США. На відеозаписі виступу видно, що ці слова голови штату зустріли бурхливі овації.
Серед іншого, губернатор заявив, що жителі штату більше не повинні мати проблеми в соціальному житті через судимості за діяння, за які наразі немає покарання. Зазначимо, що в штаті Меріленді легалізували канабіс минулого року.
Зі свого боку, генеральний прокурор Меріленду Ентоні Браун назвав масове помилування "питанням расової рівності", оскільки більшість із засуджених – афроамериканці.
This morning, I sign an executive order pardoning 175,000 convictions related to the possession of cannabis and certain convictions for misdemeanor possession of drug paraphernalia. https://t.co/GWQhepn6DZ— Governor Wes Moore (@GovWesMoore) June 17, 2024