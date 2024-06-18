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У Меріленді помилували 175 тисяч засуджених за вживання марихуани

Це наймасовіше помилування в історії США на рівні штату.

У Меріленді помилували 175 тисяч засуджених за вживання марихуани
губернатор Меріленду Вес Мур
Фото: EPA/UPG

Губернатор американського штату Меріленд оголосив про скасування понад 175 000 судимостей за вживання марихуани, а також за зберігання приладдя для вживання канабісу, повідомляє DW.  

Губернатор Вес Мур зазначив, що це наймасштабніше помилування на рівні штату в історії США. На відеозаписі виступу видно, що ці слова голови штату зустріли бурхливі овації.

Серед іншого, губернатор заявив, що жителі штату більше не повинні мати проблеми в соціальному житті через судимості за діяння, за які наразі немає покарання. Зазначимо, що в штаті Меріленді легалізували канабіс минулого року. 

Зі свого боку, генеральний прокурор Меріленду Ентоні Браун назвав масове помилування "питанням расової рівності", оскільки більшість із засуджених – афроамериканці.

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