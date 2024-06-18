Це наймасовіше помилування в історії США на рівні штату.

Губернатор американського штату Меріленд оголосив про скасування понад 175 000 судимостей за вживання марихуани, а також за зберігання приладдя для вживання канабісу, повідомляє DW.

Губернатор Вес Мур зазначив, що це наймасштабніше помилування на рівні штату в історії США. На відеозаписі виступу видно, що ці слова голови штату зустріли бурхливі овації.

Серед іншого, губернатор заявив, що жителі штату більше не повинні мати проблеми в соціальному житті через судимості за діяння, за які наразі немає покарання. Зазначимо, що в штаті Меріленді легалізували канабіс минулого року.

Зі свого боку, генеральний прокурор Меріленду Ентоні Браун назвав масове помилування "питанням расової рівності", оскільки більшість із засуджених – афроамериканці.