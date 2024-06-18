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НАТО інвестує в ШІ, роботів і космічні технології близько 1,1 мільярда доларів

Перші чотири компанії отримали фінансування. 

НАТО інвестує в ШІ, роботів і космічні технології близько 1,1 мільярда доларів
Фото ілюстративне
Фото: Bing Image Creator

Консорціум союзників по НАТО підтвердив перший транш для компаній, які отримали фінансування в рамках інноваційного фонду групи в один мільярд євро (1,1 мільярда доларів США).

Як пише Reuters, Інноваційний фонд НАТО (NIF) підтвердив, що напряму інвестував у чотири європейські технологічні компанії, які, за його словами, допоможуть у вирішенні викликів у сфері оборони, безпеки та стійкості.

Організація виділила фінансування компанії Fractile AI, – лондонському виробнику комп’ютерних мікросхем, який прагне розробити великі мовні моделі, подібні до тих, що забезпечують роботу ChatGPT, а також німецькій компанії ARX Robotics, яка розробляє безпілотних роботів із різноманітними функціями, починаючи від підйому важких предметів до відеоспостереження.

Іншими двома стартапами стали британський виробник iCOMAT, який виробляє легкі матеріали для транспортних засобів, і Space Forge, компанія з Уельсу, яка використовує умови космосу, такі як мікрогравітація і вакуум – для створення напівпровідників на орбіті.

"Надання доступу до стратегічних технологій має ключове значення для забезпечення безпечного та процвітаючого майбутнього для одного мільярда громадян альянсу", – сказав Андреа Траверсоне, керуючий партнер фонду.

Альянс оголосив про створення фонду влітку 2022 року, пообіцявши інвестувати в технології, які зможуть посилити захист України. Фонд підтримують 24 із 32 країн-членів НАТО, включаючи Фінляндію та Швецію, які приєдналися до альянсу на початку цього року.

Загалом цьогоріч європейські союзники НАТО інвестують в оборону $380 мільярдів.

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