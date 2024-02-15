Столтенберг: Цьогоріч європейські союзники НАТО інвестують в оборону загалом $380 мільярдів

У 2024 році європейські союзники НАТО інвестують в оборону загалом 380 мільярдів доларів.

Про це сказав генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі міністрів оборони блоку, передає The Guardian.

"Ми на правильному шляху" у питаннях оборонних інвестицій, додав Столтенберг.

Генсек додав, що "нині ми прискорили роботу щодо забезпечення ресурсами наших нових оборонних планів і зміцнення нашої трансатлантичної оборонно-промислової бази".

"Це вимагає інвестицій, і ми на правильному шляху", - підкреслив Столтенберг.

Цього року, наголосив генсек НАТО, вперше сума інвестицій складе 2% від загального ВВП європейських союзників блоку.