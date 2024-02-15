Міністри уряду Нетаньягу відкинули створення палестинської держави: це загроза для існування Ізраїля

Очільник мінфіну Бецалель Смотрич вимагає, аби Єрусалим зайняв чітку позицію з цього питання.

Топміністри уряду ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу відкинули можливість існування палестинської держави після сьогоднішньої публікації у Washington Post про те, що США просувають плани щодо її створення.

Про це пише Reuters.

“Ми за жодних умов не погодимося з планом, згідно з яким палестинці заслуговують нагороду за жахливу різанину, яку вони вчинили проти нас: палестинську державу зі столицею в Єрусалимі”, − заявив міністр фінансів Бецалель Смотрич.

“Палестинська держава є загрозою існуванню для держави Ізраїль, як було доведено 7 жовтня”, − сказав він.

Смотрич вимагатиме від ради безпеки, яка збирається сьогодні, зайняти чітку позицію проти палестинської державності.

The Washington Post пише, що Сполучені Штати працюють з низкою арабських країн, включно з Єгиптом, Йорданією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром і Саудівською Аравією, з якими Ізраїль давно прагне встановити дипломатичні відносини, над післявоєнним планом для регіону. Він мав би включати чіткий графік створення палестинської держави.

Фото: EPA/UPG Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і його міністр фінансів Бецалель Смотрич

Смотрича у своїх виступах підтримали міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, міністр у справах діаспори Аміхай Шиклі, міністр освіти Йоав Кіш та депутат Матан Кахана, член Партії національної єдності, яку очолює головний суперник Нетаньягу Бені Ганц.

Тим часом Міністерство закордонних справ Палестини заявило, що будь-яка політична ініціатива, яка не починається з палестинської держави як повноправного члена ООН, “приречена на провал”.