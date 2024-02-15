Байден заборонив депортовувати палестинців зі США протягом 18 місяців

Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє депортувати палестинців зі США протягом наступних 18 місяців.

Про це йдеться у заяві радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

За його словами, таким чином відстрочено примусовий виїзд приблизно 6000 палестинців.

Салліван зазначив, що після “жахливого терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та наступної військової відповіді Ізраїлю гуманітарні умови в Газі значно погіршилися”.

Водночас під дію указу не потрапляють особи, засуджені за тяжкі злочини, або ті, хто становлять загрозу громадській безпеці.