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Байден заборонив депортовувати палестинців зі США протягом 18 місяців

Примусовий виїзд відстрочено для 6 000 палестинців.

Байден заборонив депортовувати палестинців зі США протягом 18 місяців
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє депортувати палестинців зі США протягом наступних 18 місяців.

Про це йдеться у заяві радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

За його словами, таким чином відстрочено примусовий виїзд приблизно 6000 палестинців.

Салліван зазначив, що після “жахливого терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та наступної військової відповіді Ізраїлю гуманітарні умови в Газі значно погіршилися”.

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Водночас під дію указу не потрапляють особи, засуджені за тяжкі злочини, або ті, хто становлять загрозу громадській безпеці. 

  • На початку лютого у Державному департаменті США підтвердили, що Вашингтон підтримує створення Палестинської держави.
  • США вважають, що палестинська держава поруч із Ізраїлем – так зване “рішення про дві держави” − життєво важлива для довгострокової стабільності.
  • Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу таку пропозицію відкидає.
  • У грудні газета The Washington Post написала, що палестинські та американські офіційні особи намагаються вести переговори щодо оновлення палестинської влади. Водночас у Палестинській національній адміністрації скептично ставляться до здатності Сполучених Штатів досягти домовленостей, поки нинішній ультраправий уряд Ізраїлю перебуває при владі. Вони заявили, що хочуть, щоб будь-які аналогічні ініціативи були пов’язані з чітким "політичним горизонтом" палестинської державності. 
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