США підтвердили підтримку створення Палестинської держави, – CNN

США продовжують підтримувати створення незалежної палестинської держави, і не було жодних змін у політиці з боку адміністрації президента щодо цієї мети.

Про це заявив речник Держдепартаменту Метт Міллер, – пише CNN.

"Ми чітко заявили публічно, що підтримуємо створення незалежної палестинської держави. Це була політика Сполучених Штатів протягом деякого часу. Це була політика цієї адміністрації. Ви бачили, як міністр говорив про це публічно", — сказав Міллер на брифінгу в Держдепартаменті.

Мілер додав, що США прагнуть до розвитку незалежної палестинської держави "з реальними гарантіями безпеки для Ізраїлю" і додав, що адміністрація Байдена вірить, що це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку для Ізраїлю, палестинців і ширшого регіону.

Міллер зазначив, що Державний департамент шукає, як створити незалежну палестинську державу, і оцінює "будь-яку кількість варіантів" у рамках свого планування, щоб визначити, який буде ефективним і найкращим.

Хоча він відмовився розповісти деталі внутрішньої роботи, він сказав, що США оцінюють різноманітні варіанти, які вони обговорюватимуть з партнерами на Близькому Сході та в уряді США, "але жодних змін у політиці не відбулося", – повторив він.