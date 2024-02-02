В іспанській провінції Барселона у регіоні Каталонія на північному сході країни оголосили надзвичайний стан через посуху, пише Німецька хвиля.

У регіоні запровадять жорсткіші обмеження щодо води. Тут вже протягом трьох років показники опадів фіксують на рівні нижче середнього. Наповненість водосховищ становить менше аніж 16%.

“Каталонія страждає від найсильнішої засухи за останнє століття, ми ніколи не стикалися з такою тривалою та інтенсивною посухою від часу рекордних злив”, − заявив голова регіонального уряду Каталонії Пере Арагонес.

Обмеження торкнуться близько 6 мільйонів людей у 200 селах та селищах, включно з Барселоною − другим найбільшим містом Іспанії.

Відповідно до надзвичайних правил, місцева влада хоче, щоб жителі скоротили споживання води в домашніх умовах на 5% з 210 літрів до 200 літрів на людину у день. Фермерам наказано зменшити споживання води для сільського господарства до 80%.

Жителям заборонили мити свої машини та наповнювати порожні басейни.

Фото: EPA/UPG Наповненість водосховищ Каталонії впала нижче 16%.

Найбільше від екстремальної ситуації постраждають тисячі людей, які живуть у невеликих громадах, адже воду вони отримують з колодязів. Наприклад, у селі Гуальба, за годину добирання на північ від Барселони, де мешкає приблизно 1500 осіб, питної води немає з грудня. Рівень місцевого резервуару впав настільки, що вода стала непридатною для пиття, у ній можна лише прати одяг та мити посуд. Більшість жителів змушені їхати в інше місто, щоб купити бутильовану воду.

Згідно з дослідженням 2022 року, посуха на Піренейському півострові є найсильнішою за останні 1200 років. Це змушує чиновників Каталонії розглядати варіант доставки води до Барселони кораблями − якщо місто висохне. Так робили у 2008 році, коли рівень води в водосховищах впав майже до 20% і працювало менше опріснювальних установок.

Фото: EPA/UPG Русло річки Льобрегат під автомобільним мостом у провінції Барселона, 2008 рік