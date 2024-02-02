В іспанській провінції Барселона у регіоні Каталонія на північному сході країни оголосили надзвичайний стан через посуху, пише Німецька хвиля.
У регіоні запровадять жорсткіші обмеження щодо води. Тут вже протягом трьох років показники опадів фіксують на рівні нижче середнього. Наповненість водосховищ становить менше аніж 16%.
“Каталонія страждає від найсильнішої засухи за останнє століття, ми ніколи не стикалися з такою тривалою та інтенсивною посухою від часу рекордних злив”, − заявив голова регіонального уряду Каталонії Пере Арагонес.
Обмеження торкнуться близько 6 мільйонів людей у 200 селах та селищах, включно з Барселоною − другим найбільшим містом Іспанії.
Відповідно до надзвичайних правил, місцева влада хоче, щоб жителі скоротили споживання води в домашніх умовах на 5% з 210 літрів до 200 літрів на людину у день. Фермерам наказано зменшити споживання води для сільського господарства до 80%.
Жителям заборонили мити свої машини та наповнювати порожні басейни.
Найбільше від екстремальної ситуації постраждають тисячі людей, які живуть у невеликих громадах, адже воду вони отримують з колодязів. Наприклад, у селі Гуальба, за годину добирання на північ від Барселони, де мешкає приблизно 1500 осіб, питної води немає з грудня. Рівень місцевого резервуару впав настільки, що вода стала непридатною для пиття, у ній можна лише прати одяг та мити посуд. Більшість жителів змушені їхати в інше місто, щоб купити бутильовану воду.
Згідно з дослідженням 2022 року, посуха на Піренейському півострові є найсильнішою за останні 1200 років. Це змушує чиновників Каталонії розглядати варіант доставки води до Барселони кораблями − якщо місто висохне. Так робили у 2008 році, коли рівень води в водосховищах впав майже до 20% і працювало менше опріснювальних установок.
- Ще у 2021 році ООН попередила, що засуха є глобальною кризою, яка ризикує стати наступною "пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо управління водними ресурсами і кліматичної ситуації. За це сторіччя щонайменше 1,5 млрд людей постраждали від засухи, а економічні збитки оцінюються в 124 млрд доларів.
- Минулої весни група вчених ООН заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.
- Торік у лютому Італія зіткнулася з новим попередженням про посуху, а канали Венеції почали висихати. Гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не могли проїхати деякими з її каналів. Причиною стала ціла низка факторів – відсутність дощу, система високого тиску і морські течії.