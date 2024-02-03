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Франція почала розслідування загибелі волонтерів у Бериславі через атаку рф

Розслідування відкрито за фактами воєнних злочинів і умисного заподіяння шкоди життю людини.

Франція почала розслідування загибелі волонтерів у Бериславі через атаку рф
обстріли Берислава
Фото: ДСНС України

Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування загибелі двох французьких волонтерів в Бериславі в Україні під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого, – повідомляє BFMTV.

"Розслідування відкрито за фактами воєнних злочинів і умисного заподіяння шкоди життю людини, що захищається, зокрема, міжнародним гуманітарним правом. Доручена жандармам Центрального управління з боротьби зі злочинами проти людства (OCLCH), це 10-та процедура, відкрита від початку конфлікту в лютому 2022 року", – ідеться в повідомленні.

  • 1 лютого російські військові обстріляли Берислав на Херсонщині. Внаслідок удару загинули двоє французьких волонтерів, ще троє отримали поранення.
  • Франція підтвердила загибель двох її волонтерів унаслідок російського удару по Херсонській області. Відповідні дані оприлюднив міністр закордонних справ Стефан Сежурне.
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