Армія РФ атакувала безпілотниками іноземних волонтерів у Бериславі: двоє загиблих, четверо поранених

Загиблі були громадянами Франції, троє поранених, серед яких і жінка, також іноземці.

Сьогодні російські військові обстріляли Берислав на Херсонщині. Внаслідок удару загинули двоє французьких волонтерів, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери. армія рф вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації", – зазначив Прокудін.

У Нацполіції Херсонщини повідомили, що відкрили кримінальне провадження.

"Сьогодні в Бериславі ворог вкотре підступно обстріляв цивільних. Внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули двоє чоловіків. Також поранено трьох чоловіків та одну жінку", – зазначають у повідомленні.

Попередньо встановлено, що загиблі були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми – 41-річний одесит. Всі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їх транспортні засоби.

Поранених та загиблих поліцейські разом із медиками доправили до лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога.

За вказаним фактом поліція Херсонщини розпочала провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.