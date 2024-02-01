Дрони тепер закуплятимуть через Prozorro, – Шмигаль

Уряд сьогодні прийняв постанови, що регулюватимуть виробництво, ціноутворення та продаж безпілотників.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду заявив, що сьогодні уряд повинен прийняти три важливі постанови, одна із яких стосується закупівель безпілотників для Збройних сил України.

"Постанова, яку прийматимемо сьогодні – про чесні оборонні закупівлі. Тепер вони будуть відбуватися за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro. Ми вирішуємо одразу кілька завдань", – сказав прем’єр.

Він додав, що таким чином гарантуватиметься безперервність, стійкість та керованість постачання армії усім необхідним. Також встановиться прозоре ціноутворення, "коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток". Крім того, убезпечать витік інформації, яка несе безпекові ризики.

Ще один документ стосується дерегуляції виробництва боєприпасів.

"Влітку минулого року Уряд дав старт експериментальному проекту з виробництва боєприпасів до безпілотників. Для цього розширили коло потенційних виробників, усунули бюрократію, створили чіткі алгоритми – від розроблення до прийому в експлуатацію", – зауважив Шмигаль.

Він додав, що за півроку зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування.

Крім того, анонсував поширення експериментального проекту на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалення процедури реєстрації виробників.

Третя постанова стосується ціноутворення на виробництво БпЛА.

"Тепер виробники безпілотників будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах", – наголосив очільник уряду.

Шмигаль сказав, що уряд системно працює над тим, щоб українських дронів на фронті стало більше в рази.

"Ми робимо ставку не лише на державні проекти, але і на приватні компанії. Робимо ставку на розвиток ринку озброєння. Коли 4 з 5 компаній в оборонному секторі – приватний бізнес, це дає ефективність, інновації, швидкість", – додав Шмигаль.

За пів року в Україні ухвалили близько 20 законів і нормативно-правових актів, які формують ринок озброєнь.

За словами очільника уряду, також:

спростили допуск БпЛА до експлуатації;

скасували ПДВ та ввізне мито на комплектації для безпілотників;

створили полігони для навчання пілотів та випробування нових видів дронів;

спростили процедуру списання.

За словами Шмигаля, зараз в Україні близько 200 компаній випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім.

Також у 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж минулого року.